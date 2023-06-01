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Haberler Girişimcilik Popile Orta Doğu'ya açılıyor

Kullanıcısına ünlülerden video alan girişimin değeri 4 milyon dolara çıktı

Kullanıcıların ünlülerden kendilerine özel video aldığı platform Popile, yeni yatırımı turunu 4 milyon dolar değerleme üzerinden tamamladığını bildirdi. 2021 yılında kurulan girişimin, yıl sonuna kadar ünlü portföyünü artırmaya odaklanacağı ve Orta Doğu pazarına açılarak oranın yerel ünlülerini de platforma dahil etmeyi planladığı belirtildi

Giriş: 01.06.2023 - 11:21 | Güncelleme: ABONE OL
Popile Orta Doğu'ya açılıyor
HABERTURK.COM

Kullanıcıların ünlülerden kişiselleştirilmiş video aldığı etkileşim platformu Popile, 4 milyon dolar değerleme üzerinden yeni yatırım turunu kapattığını duyurdu

Yarkın Sakuçoğlu, Siret Ünsal ve Kıvanç Ünal gibi isimlerin de olduğu melek yatırım turuyla girişimin pazarı büyütmeye odaklandığı kaydedildi.

Yapılan açıklamaya göre, Popile ünlülere ulaşmanın ve onlarla çalışmanın uzun, eforlu ve pahalı olmasını sağlayan tüm etmenleri ortadan kaldırarak şeffaf ve demokratik bir düzenle, ünlülerin tüm gelirlerini kendileri üzerinden kazandığı noktaya ilerliyor.

2021 yılının ilk çeyreğinde Kemal Tepret, Ertuğrul Uçar, Mete Acar, İsmet Berkay Çelik ve Oğulcan Tümdoğan tarafından faaliyete geçirilen Popile, aralarında Fenerbahçeli futbolcuların, ünlü oyuncu ve sanatçıların, Twitch yayıncılarının ve influencer’ların olduğu 500’den fazla isimle, kullanıcıların ünlülere ulaşabilmesini sağladı.

Bireysel satışlarda yarattığı bu standardizasyonu 2023 yılının ilk çeyreğinde kurumsal satışlara da açan girişim, bireysel ve kurumsal video satışlarının ardından yeni yatırım turuyla beraber, sonraki hedef olarak etkinlik pazarına adım atmaya hazırlanıyor.

Popile’ın ünlü portföyünü yıl sonuna kadar birkaç kat artırmayı hedeflediği de edinilen bilgiler arasında. Girişimin yeni yatırım turunun ardından Orta Doğu pazarına açılarak oranın yerel ünlülerini de platforma dahil etmeyi planladığı belirtildi.

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