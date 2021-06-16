POMEM polis alımı ne zaman yapılacak? Polislik başvurusunda bulunmak isteyen binlerce vatandaş Emniyet Genel Müdürlüğü ve İçişleri Başkanlığı'ndan gelecek açıklamayı bekliyor. 28. Dönem POMEM başvurularıyla ilgili detaylar haberimizde...

28. DÖNEM POMEM POLİS ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN?

28. Dönem POMEM başvurularıyla ilgili henüz açıklama yapılmadı. Ancak geçtiğimiz sene başvurular 2020 senesinin Aralık ayında alınmıştı.