Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Dünya

Polonya: Ukrayna'ya vermek için yeterli sayıda F-16 uçağımız yok

Polonya Cumhurbaşkanı Duda, Polonya'nın Ukrayna'ya vermek için yeterli sayıda F-16 uçağının bulunmadığını dile getirdi

Giriş: 17.05.2023 - 14:50 | Güncelleme: ABONE OL
Polonya: Ukrayna'ya vermek için yeterli sayıda F-16 uçağımız yok
Polonya Ukrayna'ya F-16 verecek mi?
Sesli Dinle
0:00 / 0:00
AA

Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda, Polonya'nın Ukrayna'ya vermek için yeterli sayıda F-16 uçağının bulunmadığını söyledi.

Polonya haber ajansı PAP'a göre Duda, İzlanda'nın başkenti Reykjavik'te düzenlenen Avrupa Konseyi Zirvesi'nde yaptığı konuşmada, Polonya'nın doğu komşusu Ukrayna'ya askeri destek sağlamaya devam edeceğini vurguladı.

Ukrayna'ya F-16 savaş uçakları satın almak için uluslararası bir koalisyon kurulması halinde Polonya'nın Ukraynalı pilotları eğitmeye hazır olduğunu ifade eden Duda, "Polonya'nın elindeki F-16 uçaklarının sayısı Ukrayna'ya transfer için yeterli değil." dedi.

Polonya halihazırda Ukrayna'ya 8 MiG-29 savaş uçağı transfer etti ve 6 adet daha hibe edecek.

*Haberin görseli Associated Press tarafından servis edilmiştir. Temsilidir.

ÖNERİLEN VİDEO
Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
Polonya'da seçme yaşının 16'ya çekilmesi çağrısı
Polonya'da seçme yaşının 16'ya çekilmesi çağrısı
Polonya'dan Ukrayna için onarım merkezi
Polonya'dan Ukrayna için onarım merkezi
Blinken'dan F-16 açıklaması
Blinken'dan F-16 açıklaması
İşte 'Antalya'nın Alpler'i
İşte 'Antalya'nın Alpler'i

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.