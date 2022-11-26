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Haberler Dünya Kupası 2022

Polonya - Suudi Arabistan: 2-0 (MAÇ SONUCU)

Dünya Kupası C Grubu'nda Polonya, Suudi Arabistan'ı Zielinski ve Lewandowski'nin golleriyle 2-0 mağlup ederek turnuvadaki ilk galibiyetini aldı. Suudi Arabistan'da Arjantin maçının kahramanlarından Al Dawsari, 45. dakikada penaltı atışından yararlanamadı.

Giriş: 26.11.2022 - 15:08 | Güncelleme: ABONE OL
Polonya - Suudi Arabistan: 2-0 (MAÇ SONUCU)

Katar'ın ev sahipliğinde düzenlenen 2022 Dünya Kupası'nda Polonya ile Suudi Arabistan kozlarını paylaştı. Polonya, rakibini 2-0 mağlup ederek son 16 yolunda avantaj yakaladı.

Avrupa temsilcisine galibiyeti getiren golleri 40. dakikada Zielinski ile 82. dakikada Lewandowski kaydetti.

Kariyerinde 5. kez Dünya Kupası maçına çıkan Polonya'nın Barcelonalı yıldızı Lewandowski, ilk kez dev kupada gol sevinci yaşadı.

Suudi Arabistan'da Al Dawsari, 45. dakikada kullandığı penaltı atışında kaleci Szczesny'yi geçemedi.

Polonya bu sonuçla puanını 4'e çıkarırken, Arjantin'i mağlup ederek tüm dikkatleri üzerine çeken Suudi Arabistan ise ilk yenilgisini alıp 3 puanda kaldı.

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