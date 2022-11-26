Katar'ın ev sahipliğinde düzenlenen 2022 Dünya Kupası'nda Polonya ile Suudi Arabistan kozlarını paylaştı. Polonya, rakibini 2-0 mağlup ederek son 16 yolunda avantaj yakaladı.

Avrupa temsilcisine galibiyeti getiren golleri 40. dakikada Zielinski ile 82. dakikada Lewandowski kaydetti.

Kariyerinde 5. kez Dünya Kupası maçına çıkan Polonya'nın Barcelonalı yıldızı Lewandowski, ilk kez dev kupada gol sevinci yaşadı.

Suudi Arabistan'da Al Dawsari, 45. dakikada kullandığı penaltı atışında kaleci Szczesny'yi geçemedi.

Polonya bu sonuçla puanını 4'e çıkarırken, Arjantin'i mağlup ederek tüm dikkatleri üzerine çeken Suudi Arabistan ise ilk yenilgisini alıp 3 puanda kaldı.

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