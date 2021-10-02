Habertürk
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

'Polonya'nın Venedik'inde cüce avı

Polonya'nın Venedik'inde cüce avı

Polonya'nın Venedik'i olarak anılan Wroclaw kentinin simgeleri haline gelen yüzlerce cüce figürü, şehre gelen turistlerin ilgisini çekiyor. Birçok kişi, cücelerin yerini gösteren haritalarla cüce avına çıkıyor

02.10.2021 - 13:14 | Güncelleme: YAŞAM
AA

  • Wroclaw kenti, Polonya'nın güneyinde, yaklaşık 650 bin nüfuslu bir şehir. İçinden geçen Oder nehrinin kolları nedeniyle bu tarihi kent Polonya'nın Venedik'i olarak adlandırılıyor.

     

  • AA'nın haberine göre Wroclaw, ülkenin diğer büyük şehirlerinden başkent Varşova veya Krakow kadar fazla ziyaretçi çeken bir şehir değil ancak kentin birçok semtine yerleştirilmiş 400'den fazla küçük cüce heykel veya figürü, Wroclaw'ın en bilinen simgelerinden biri olmuş durumda.

     

  • Wroclaw'ın 20-30 santimetrelik cüceleri, hem çocukların hem de ilginç hikayeleri sayesinde cüce avcılarının ilgisini çekiyor. Şehir merkezinde satılan ve en az 400 cücenin yerini gösteren haritaları alanlar, tek tek cücelerin yerini tespit etmeye ve cüce avı oyununu bitirmeye çalışıyor.

  • Hatta bu heykellerin yerini içeren cep telefonu uygulamaları bulunuyor. Cüceleri tek tek göstermek için rehber eşliğinde turlar bile düzenleniyor.

     

  • CÜCELER KOMİNİZM KARŞITI GÖSTERİLERİN SİMGESİYDİ

    Çoğu Wroclaw'ın merkezinde bulunan cüceler, bazen bir sokağın köşesinde, bazen bir duvar dibinde, kimi zaman bir kapının girişinde insanların karşısına çıkıyor. Bronzdan yapılmış bu cüce figürlerinin ilginç bir hikayesi var.

     

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!(0)
* Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.