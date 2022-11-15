Tansiyon yükseliyor: Polonya'ya füze isabet etti

Polonya'nın Ukrayna sınırında bulunan Przewodow köyüne kimin tarafından ateşlendiği bilinmeyen bir füzenin düştüğü ve iki kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.
Polonya medyasında yer alan haberlere göre, bölgede şiddetli bir patlama yaşandı.
Ülkenin Ukrayna sınırında bulunan Przewodow köyüne kaynağı bilinmeyen bir yerden düşen füze nedeniyle iki kişi hayatını kaybetti.
Hükümet sözcüsü Piotr Müller, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Başbakan Morawiecki, Ulusal Güvenlik Komitesi'ni acil olarak toplantıya çağırdı." ifadesini kullandı.
Müller, toplantının detaylarına ilişkin bilgi paylaşmadı.
RUSYA SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİ
Rusya Savunma Bakanlığı, Rusya tarafından Polonya-Ukrayna sınırındaki hedeflere hiçbir saldırı yapılmadığını duyurdu.
Bakanlık, "Polonya toprağına Rus füzeleri düştüğüne yönelik suçlamalar kasıtlı provokasyondur" dedi.
Rusya, Polonya medyasının Przewodow köyündeki olay yerinden yayınladıkları enkazın da Rus silahlarıyla hiçbir ilgisi olmadığını belirtti
ABD: UYGUN ADIMLARI BELİRLEYECEĞİZ
Beyaz Saray, Polonya’ya düşen füzeyle ilgili Polonya ile çalıştıklarını ve “uygun” adımları belirleyeceklerini açıkladı.
Pentagon da, "Konuyu izliyoruz, spekülasyon yapmak istemeyiz. Bizim NATO'nun her karış toprağını koruma konusundaki tutumumuz net" açıklamasını yaptı.
NATO: ARAŞTIRIYORUZ
NATO, Polonya'ya füze düşmesiyle ilgili, "Bu haberleri araştırıyoruz ve müttefikimiz Polonya ile yakın koordinasyon içindeyiz." açıklamasını yaptı.
ALMANYA, HOLLANDA VE AB'DEN AÇIKLAMA
Hollanda Başbakanı Rutte, "Müttefikimiz Polonya ile yakın temas halindeyiz. Şu an önemli olan orada tam olarak ne olduğunu belirlemek" ifadelerini kullandı.
Almanya Dışişleri Bakanı, "NATO müttefikimiz Polonya ile yakın temas halindeyiz ve süreci yakından takip ediyoruz" derken, AB Konseyi Başkanı Michel, "Polonya'nın yanındayız. Hayatını kaybedenlerin ailelerine baş sağlığı diliyoruz" dedi.
LETONYA VE ESTONYA'DAN POLONYA'YA DESTEK
Letonya Dışişleri Bakanı Edgars Rinkevics, Rus füzelerinin NATO üyesi Polonya'yı vurduğunu belirterek, "Bu, olayları tırmandıran tehlikeli bir adım. Müttefikimiz Polonya ile tam dayanışma içindeyiz." dedi.
Rinkevics, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Polonya'nın Ukrayna sınırındaki köyü "Rus" füzelerinin vurduğunu öne sürdü.
Polonya tarafından uygun görülen her türlü eylemi destekleyeceklerinin altını çizen Rinkevics, "Bu, olayları tırmandıran tehlikeli bir adım. Müttefikimiz Polonya ile tam dayanışma içindeyiz. Rusya tüm sonuçların sorumluluğunu üstlenecek." ifadelerini kullandı.
Estonya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada da "Polonya'dan gelen son haberler çok endişe verici. Polonya ve diğer müttefiklerle yakın istişarelerde bulunuyoruz. Estonya, NATO topraklarının her karışını savunmaya hazır. Yakın müttefikimiz Polonya ile tam dayanışma içindeyiz ." ifadelerine yer verildi.
LETONYA'DAN '4. MADDE' ÇAĞRISI
Letonya Savunma Bakanı Artis Pabriks, bir NATO ülkesinin, toprak bütünlüğü, bağımsızlığı veya güvenliği tehdit altında olduğunu düşündüğünde müttefiklerle istişare istemesine imkan veren 4. maddeyi harekete geçirme konusunda çağrıda bulundu.
Pabriks, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, kaynağı henüz belirlenemeyen füzenin düşmesi sonucu 2 kişinin öldüğü açıklanan Polonya'ya başsağlığı diledi.
Suçlunun Rusya olduğunu öne süren Pabriks, "Rus rejimi sadece Ukraynalı sivilleri hedef alan füzeler ateşlemekle kalmadı, aynı zamanda Polonya'daki NATO topraklarına da indi. Letonya, Polonyalı dostlarının yanındadır ve bu suçu kınamaktadır." ifadelerini kullandı.
Pabriks, bir NATO ülkesinin, toprak bütünlüğü, bağımsızlığı veya güvenliği tehdit altında olduğunu düşündüğünde müttefiklerle istişare istemesine imkan veren 4. maddeyi anımsatarak, "Bu konuda ilk tepkim 4. maddeyi hatırlatmak olurdu." ifadesine yer verdi.
NORVEÇ: OLAY ÇOK CİDDİ
Norveç Dışişleri Bakanı Anniken Huitfeld, Polonya topraklarına bir füzenin düşmesini "çok ciddi bir olay" olarak gördüklerini bildirdi.
Norveç kamu yayın kuruluşu NRK'daki habere göre Huitfeld, Polonya'ya füze düşmesini not ettiklerini belirtti.
"Bu çok ciddi bir olay ancak olayın henüz birçok boyutu net değil." diyen Huitfeld, Polonya makamlarından konuyla ilgili daha fazla açıklama beklediklerini kaydetti.
RUSYA'NIN UKRAYNA BOMBARDIMANI
Rusya, 24 Şubat'ta Ukrayna'ya saldırmasının ardından ilk ele geçirdiği kentlerden olan Herson'dan geçen hafta çekilmesinin akabinde bugün başkent Kiev dahil birçok bölgeye büyük çaplı füze saldırıları düzenledi.
Başkent dahil birçok kentte elektrikler kesilirken, tüm ülke genelinde sığınaklara geçilmesi anonsları yapılıyor. Bombalama nedeniyle Moldova'da da elektrik kesintileri yaşanırken, Polonya'da bir köye isabet eden bir füze iki kişinin ölümüne neden oldu. Polonya Ulusal Güvenlik Komitesi acil toplanma kararı aldı.
Fotoğraflar: AA, İHA
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