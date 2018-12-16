BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 24. Taraflar Konferansı (COP24) olarak adlandırılan toplantının ardından yapılan yazılı açıklamada konferansın başarıyla sonuçlandığı duyuruldu.

AA'nın haberine göre; açıklamada, yaklaşık iki hafta süresince 2015’deki Paris İklim Anlaşması’nın temel başlıklarının hayata geçirilmesi için çok sayıda teknik ve detaylı toplantıların yapıldığı kaydedilerek, söz konusu çalışmalar doğrultusunda zor ve karmaşık bir belgenin ortaya çıktığı, söz konusu belgenin finansman, şeffaflık ve uyum gibi yönlerinin olduğu belirtildi.

Dünyanın dört bir yanından devlet ve hükümet başkanlarının yanı sıra 100'e yakın çevre ve dışişleri bakanının katıldığı COP24 kapsamında üzerinde uzlaşı sağlanan mutabakat sayesinde, Katoviçe’nin, Kyoto ve Paris’in ardından sürdürülebilir küresel iklim politikasına giden yolda önemli bir kilometre taşı olacağı ifade edilen açıklamada, "Katoviçe kuralları, iklimin korunmasının güçlendirilmesi için alınacak önlemlere ilişkin farklı paydaşlara takip edeceği bir yol sunuyor." değerlendirmesinde bulunuldu.

"KENDİMİZLE GURUR DUYMALIYIZ"

Açıklamada ayrıca, 24. İklim Konferansı Başkanı ve Polonya Çevre Bakan Yardımcısı Michal Kurtyka’nın ifadelerine de yer verildi. Kurtyka, "Bu mutabakat üzerinde yaklaşık 3 yıldır çalışıyoruz. 200’e yakın paydaşın konuya yönelik yaklaşımını göz önünde bulundurarak, çok yönlü ve teknik bir anlaşmanın sağlanması hiç kolay bir şey değildir. Bu koşullar altında ileriye dönük atılan her adım çok büyük bir başarıdır. Bunun için hepinize teşekkür ediyorum. Kendimizle gurur duymalıyız." görüşünü paylaştı.

İklim değişikliği sorununa ilişkin yalnız metinler üretmek ya da ülkelerin ulusal çıkarlarını gözetmenin dışında bir tutum sergilenmesi gerektiğini belirten Kurtyka, insanlık ve yerkürenin geleceğine ilişkin sorumluluk bilincinde hareket edilmesinin önemine işaret etti.

Kurtyka, mutabakatta tarafların çıkarlarının kalıcı ve dürüst bir şekilde göz önünde tutulduğuna dikkati çekerek, “Ancak, daha da önemlisi, (mutabakatın) dünya üzerindeki etkisi olumlu olacaktır. Bu sayede, Paris Anlaşması'nda belirlenen hedefleri başarmak için büyük bir adım attık. Bu hedefler sayesinde, bir gün çocuklarımız geriye bakıp şunu düşünecekler; ebeveynlerimiz önemli bir tarihsel zamanda doğru kararlar aldı." ifadelerini kullandı.

PARİS ANLAŞMASI

Polonya'da, devlet ve hükümet başkanlarının yanı sıra 20 binin üzerinde katılımcının yer aldığı konferans, 2015'te Fransa'nın Paris kentinde kararlaştırılan İklim Anlaşması'nın maddelerinin uygulanması için yapılacak görüşmeleri kapsıyordu.

2020 sonrası süreçte, iklim değişikliği tehlikesine karşı küresel ve sosyo-ekonomik dayanıklılığın güçlendirilmesini hedefleyen Paris Anlaşması, küresel sıcaklık artışının 2 santigrat derecenin altına düşürülmesini şart koşuyor.

Bu hedefe ulaşmak için petrol, kömür gibi fosil yakıt kullanımının giderek azaltılması ve yenilenebilir enerjiye yönelinmesini teşvik eden anlaşma, gelişmekte olan ülkelere finansman, teknoloji transferi ve kapasite geliştirme imkanları sağlanmasını öngörüyor.