18 ARALIK 2018 ÜYE GİRİŞİ HESABIM
BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 24. Taraflar Konferansı (COP24) olarak adlandırılan toplantının ardından yapılan yazılı açıklamada konferansın başarıyla sonuçlandığı duyuruldu.
AA'nın haberine göre; açıklamada, yaklaşık iki hafta süresince 2015’deki Paris İklim Anlaşması’nın temel başlıklarının hayata geçirilmesi için çok sayıda teknik ve detaylı toplantıların yapıldığı kaydedilerek, söz konusu çalışmalar doğrultusunda zor ve karmaşık bir belgenin ortaya çıktığı, söz konusu belgenin finansman, şeffaflık ve uyum gibi yönlerinin olduğu belirtildi.
Dünyanın dört bir yanından devlet ve hükümet başkanlarının yanı sıra 100'e yakın çevre ve dışişleri bakanının katıldığı COP24 kapsamında üzerinde uzlaşı sağlanan mutabakat sayesinde, Katoviçe’nin, Kyoto ve Paris’in ardından sürdürülebilir küresel iklim politikasına giden yolda önemli bir kilometre taşı olacağı ifade edilen açıklamada, "Katoviçe kuralları, iklimin korunmasının güçlendirilmesi için alınacak önlemlere ilişkin farklı paydaşlara takip edeceği bir yol sunuyor." değerlendirmesinde bulunuldu.
"KENDİMİZLE GURUR DUYMALIYIZ"
Açıklamada ayrıca, 24. İklim Konferansı Başkanı ve Polonya Çevre Bakan Yardımcısı Michal Kurtyka’nın ifadelerine de yer verildi. Kurtyka, "Bu mutabakat üzerinde yaklaşık 3 yıldır çalışıyoruz. 200’e yakın paydaşın konuya yönelik yaklaşımını göz önünde bulundurarak, çok yönlü ve teknik bir anlaşmanın sağlanması hiç kolay bir şey değildir. Bu koşullar altında ileriye dönük atılan her adım çok büyük bir başarıdır. Bunun için hepinize teşekkür ediyorum. Kendimizle gurur duymalıyız." görüşünü paylaştı.
İklim değişikliği sorununa ilişkin yalnız metinler üretmek ya da ülkelerin ulusal çıkarlarını gözetmenin dışında bir tutum sergilenmesi gerektiğini belirten Kurtyka, insanlık ve yerkürenin geleceğine ilişkin sorumluluk bilincinde hareket edilmesinin önemine işaret etti.
Kurtyka, mutabakatta tarafların çıkarlarının kalıcı ve dürüst bir şekilde göz önünde tutulduğuna dikkati çekerek, “Ancak, daha da önemlisi, (mutabakatın) dünya üzerindeki etkisi olumlu olacaktır. Bu sayede, Paris Anlaşması'nda belirlenen hedefleri başarmak için büyük bir adım attık. Bu hedefler sayesinde, bir gün çocuklarımız geriye bakıp şunu düşünecekler; ebeveynlerimiz önemli bir tarihsel zamanda doğru kararlar aldı." ifadelerini kullandı.
PARİS ANLAŞMASI
Polonya'da, devlet ve hükümet başkanlarının yanı sıra 20 binin üzerinde katılımcının yer aldığı konferans, 2015'te Fransa'nın Paris kentinde kararlaştırılan İklim Anlaşması'nın maddelerinin uygulanması için yapılacak görüşmeleri kapsıyordu.
2020 sonrası süreçte, iklim değişikliği tehlikesine karşı küresel ve sosyo-ekonomik dayanıklılığın güçlendirilmesini hedefleyen Paris Anlaşması, küresel sıcaklık artışının 2 santigrat derecenin altına düşürülmesini şart koşuyor.
Bu hedefe ulaşmak için petrol, kömür gibi fosil yakıt kullanımının giderek azaltılması ve yenilenebilir enerjiye yönelinmesini teşvik eden anlaşma, gelişmekte olan ülkelere finansman, teknoloji transferi ve kapasite geliştirme imkanları sağlanmasını öngörüyor.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!