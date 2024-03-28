ABD'de polis ve şüpheli arasındaki kovalamaca nefes kesti. 23 Mart'ta yayımlanan videoda şüphelinin, başka bir aracın kapısına tutunarak sürüklendiği görüldü.

Kaliforniya eyaletindeki Lathrop Polis Teşkilatı, olayın 27 Ocak'ta gerçekleştiğini ve ev içi şiddet şüphelisinin ilk olarak aracıyla kaçtığını belirtti.

Polis kamerası görüntülerinde kovalamacanın bir süre araçla devam ettiği, Juan Miguel Valdez'in aracının lastiklerinden birinin parçalanması sonucunda aracını yoğun trafikte terk ettiği ve başka bir araca binmeye çalıştığı görülüyor.

İkinci aracın hareket etmesiyle kapı koluna tutunan 40 yaşındaki adam bir süre sürüklendi. Valdez daha sonra yayan kaçmaya çalıştı ancak polis, şüpheliyi vurarak durdurdu.

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Valdez'in bunun ardından polise "Dostum neden beni vurdun?" dedi.

Valdez, hastanede tedavi gördükten sonra aralarında araba hırsızlığı, zorunlu alıkoyma, kaçakçılık, gözaltına direnme ve daha önceki bir suçtan dolayı şartlı tahliye sırasında ağır suç işlemenin de bulunduğu beş ağır suçtan dolayı tutuklandı.

Valdez'in 10 Nisan'da yargıç karşısına çıkacağı bildirildi.