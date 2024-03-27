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        Haberler Dış Yazar Polislik kaç yıl? Polis olma şartları nedir, polis okulu kaç yıldır?

        Polislik kaç yıl? Polis olma şartları nedir, polis okulu kaç yıldır?

        Polislik, günümüzün en fazla tercih edilen meslekleri arasındadır. Birçok kişi, polis olmak için gereken kriterleri merak eder ve bu doğrultuda yapılacak sınavların içeriğini merak eder. Günümüzde yoğun rağbet gören polislik kaç yıl? Polis okulu için şartlar neler? Hepsi yazının devamında…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.03.2024 - 13:36 Güncelleme: 27.03.2024 - 13:36
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        Polis olma şartları nedir?
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        Polis olmak ve polislik mesleğini icra etmek isteyen kişiler, Polis Akademisi duyurularını düzenli olarak takip eder. Fiziksel şartlara uygunluk dâhilinde ve ilgili şartların karşılanması durumunda söz konusu meslek icra edilebilir. Peki nasıl polis olunur? Şartlar neler? Nereden başlanmalı? İşte cevapları…

        NASIL POLİS OLUNUR?

        Polis olabilmek için her yıl Polis Akademisi tarafından düzenlenen sınavlara girmeniz gerekir. Her yıl düzenlenen bu sınavlar üç tanedir. Sözlü, yazılı ve fiziksel sınavları başarıyla tamamlayan polis adayları meslek için eğitim almaya hak kazanır. Polis olmak istiyorsanız üniversiteye giriş sınavında barajın üzeri bir puan almış olmanız gerekir. Üniversiteye giriş sınavında barajı geçemeyenler polislik sınavı başvurusuna kabul edilmez.

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        POLİS OKULU ŞARTLARI NELER? Polis okulu girişine hak kazanmak için bazı gereklilikler vardır. Bu mesleği icra etmek için en az lise mezunu olunması şartı, en başta aranacaktır. Sonrasında adayların üniversiteye giriş sınavlarından barajın üzerinde puan alıp almadığı sorulur. Polis olmak isteyen adayların sınava girmesi gerekir ve üçlü sınava girmek isteyen adaylarda aşağıdaki kriterler aranır;

        • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
        • En az lise mezunu olmak,
        • Yurt dışındaki okullardan mezunsanız Denklik Belgesi,
        • Kadın ve erkekler için 1.62 cm’den uzun boylu olmak,
        • POMEM eğitimleri almak için KPSS puan barajını geçmek,
        • 18 yaşından küçük olmamak,
        • 30 yaşından büyük olmamak,
        • Herhangi bir siyasi partiye üye olmamak,
        • Gerekli fiziksel yeterlilikleri taşımak,
        • Sağlık Yönetmeliği tarafından belirlenen kriterleri taşıyor olmak,
        • Alkol, uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanma nedeniyle tedavi görmemek,
        • Temiz bir adli sicil kaydı,
        • Polis eğitim kurumlarından atılmış olmamak,
        • Silah taşımaya engel bir durum içerisinde olmamak,
        • Kamu haklarını kullanamama engeli taşımamak,
        • Gerekli arşiv araştırması ve güvenlik soruşturmasından olumlu not almak.

        Bu kriterleri taşıdığını düşünen polis adaylarının aşağıdaki üçlü sınava girmesi gerekir;

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        • Yazılı Sınav
        • Sözlü Sınav
        • Fiziksel Sınav

        Bu şartları karşıladıktan sonra girilen sınavla akademiye girebilir ve akademiden mezun olduktan sonra başarılı olanlar, Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde polislik mesleğini icra edebilir.

        POLİSLİK KAÇ YIL?

        Polis Akademisi eğitimleri, okula girmek isteyen adayların okullarına göre farklı kategoriler hâlinde düzenlenir. Lise, lisans, ön lisans ve yüksek lisans mezunları farklı şekilde eğitim alır. Bu noktada aklınızdan “Polislik kaç yıl?” sorusu geçiyorsa bunun için verilecek yanıt 6 ay- 2 yıl arasıdır.

        POLİSLİK EĞİTİM VE SÜRELERİ

        Polis adayları için verilen eğitimin süreleri aşağıdaki gibi sıralanabilir;

        • POMEM (Polis Meslek Eğitim Merkezi) Eğitimleri= 6 ay
        • PMYO (Polis Meslek Yüksek Okulu) Eğitimleri= 2 yıl
        • PAEM (Polis Amirleri Eğitim Merkezi) Komiserlik Eğitimleri= 11 ay

        Yukarıda bahsi geçen kurumlar Polis Akademi’sine bağlıdır ve bu kurumların amacı polis adaylarının mesleğe hazır olması adına eğitim vermektir. Polislik mesleğini icra etmek isteyenlerin bu kurumlardan eğitim olması ve başarılı olması gerekir. Bu kurumlardan hangisine gidileceği ise adayların mezun olduğu okula göre belirlenir.

        Eğitim sonrasında yapılacak sınavlarda başarılı olunması durumunda adaylar artık “Polis” unvanına sahip olur. Adaylar, sınav sonuçlarına göre “yedek” ve “asil” olmak üzere iki gruba ayrılır. Asil grupta olan adayların sürece devam etmemesi durumu oluşursa bu noktada yedek sınıfta olanlar arasından seçim yapılır.

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        Haberi Hazırlayan: Rıza Gereniz
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