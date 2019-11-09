Trabzon’un Araklı İlçesi Yolgören Mahallesi’nde 5 Ağustos 2019 tarihinde iddiaya göre, cinayetten bir süre önce Türkeli Yaylasında Milli Kick Boksçu Mustafa Danışmaz (25) tarafından dövülen Emrullah G. “Bunun hesabını vereceksin” diyerek olay yerinden ayrılmıştı.

Cinayet günü Emrullah G. (25),Bayram Halil Araklı Devlet Hastanesi yakınında baba oğula pusu kurdu. Baba oğulun bulunduğu araca silahıyla 3 el ateş eden Emrullah G. olay yerinden kaçarken, açılan ateş sonucu aracın sürücü koltuğunda bulunan Abdullah Danışmaz (50) göğsünden yaralandı.

Abdullah Danışmaz, yaralı olarak kaldırıldığı Bayram Halil Araklı Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

EVİNE GİRİRKEN YAKALANDI

Cinayetin ardından Araklı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Emrullah G.’nin peşine düştü. Yaklaşık 3 ay boyunca kaçan şüpheli, polis tarafından yapılan operasyonla yakalandı.

Emrulah G.’nin saklandığı evde 1 adet ruhsatsız tabanca ve 8 adet fişek ele geçirildi. Silahıyla birlikte gözaltına alınan Emrullah G., ilçe emniyet müdürlüğünde sorguya alındı.

SERBEST BIRAKILMAK İSTEMEDİ

Pişman olduğunu fakat serbest bırakılmak istemediğini belirten Emrullah G. araziye girme yüzünden kavga ettiklerini söyledi. İfadesi alındıktan sonra çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanan Emrullah G. cezaevine gönderildi.

Mustafa Danışmaz

Abdullah Danışmaz