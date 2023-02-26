Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Gündem

Polisin 'dur' ihtarına uymayan minibüsten uyuşturucu ve bidonlarla tiner çıktı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, polisin 'dur' ihtarına uymayıp kaçan sürücünün kullandığı minibüste, durdurulup yapılan aramada uyuşturucu madde ile bidonlarda litrelerce tiner ele geçirildi

Giriş: 26.02.2023 - 01:55 | Güncelleme: ABONE OL
Polisin 'dur' ihtarına uymayan minibüsten uyuşturucu ve bidonlarla tiner çıktı
DHA

Kocaeli'deki olay saat 22.30 sıralarında D-100 yolu üzerinde meydana geldi. 'Dur' ihtarına uymayan M.E. yönetimindeki minibüsü takibe alan polis, aracı Körfez Mahallesi Ankara Karayolu Caddesi üzerinde durdurdu.

Polisin yaptığı minibüste bir berenin içerisine saklanmış uyuşturucu madde ele geçirildi. Sürücü M.E. ve beraberindeki D.E., polis ekiplerince gözaltına alındı. İçerisinde bidonlarda litrelerce tiner de bulunan minibüs, incelenmek üzere polis merkezine götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
Kamerun'da faciadan dönüldü: 19 yaralı
Kamerun'da faciadan dönüldü: 19 yaralı
Kamyon üst geçide çarpıp, devrildi!
Kamyon üst geçide çarpıp, devrildi!
Kazada savrulan araç yayalara çarptı
Kazada savrulan araç yayalara çarptı
Düzce'deki kazada 2 kişi ağır yaralı
Düzce'deki kazada 2 kişi ağır yaralı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.