DHA

Kocaeli'deki olay saat 22.30 sıralarında D-100 yolu üzerinde meydana geldi. 'Dur' ihtarına uymayan M.E. yönetimindeki minibüsü takibe alan polis, aracı Körfez Mahallesi Ankara Karayolu Caddesi üzerinde durdurdu.

Polisin yaptığı minibüste bir berenin içerisine saklanmış uyuşturucu madde ele geçirildi. Sürücü M.E. ve beraberindeki D.E., polis ekiplerince gözaltına alındı. İçerisinde bidonlarda litrelerce tiner de bulunan minibüs, incelenmek üzere polis merkezine götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.