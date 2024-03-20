Polise taş atan 3 kişiye gözaltı
Şırnak'ta nevruz etkinliğinde polise taş atan 3 kişi gözaltına alındı
Şırnak'ın Cizre ilçesinde düzenlenen nevruz etkinliğinde polise taş atan gruptaki 3 şüpheli gözaltına alındı.
DEM Parti tarafından Cumhuriyet Mahallesi'nde düzenlenen nevruz etkinliğinde, DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan konuşma yaptı.
Etkinliğin ardından bir grup, terör örgütü PKK lehine slogan attı.
Fotoğraf: AA
Uyarıya rağmen dağılmayan ve taş atan gruba polisin müdahalesi sonucu 3 şüpheli gözaltına alındı.
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