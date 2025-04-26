Polis sirenine 280 bin TL ceza

Aracına polis sireni taktı : 280 bin TL ceza
Kayseri'de aracına polis siren sesi takan sürücüye 280 bin TL para cezası kesildi
Giriş: 26.04.2025 - 14:53 Güncelleme: 26.04.2025 - 14:53
Kayseri'de aracına polis siren sesi takan bir sürücü, vatandaşlar tarafından şikâyet edildi.
Şikayetin ardından harekete geçen Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aracı tespit ederek sürücüsüne ulaştı.
Araç sürücüsüne 280 bin 678 TL para cezası kesilirken, ehliyetine 1 ay süreyle el konuldu. Ayrıca, araç da trafikten men edildi.
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