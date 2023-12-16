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Diyarbakır Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından son günlerde yaşanan iş ve ev hırsızlıklarına yönelik ‘Albüm’ adı verilen geniş çaplı bir operasyon düzenlendi. Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre, yaşanan ev hırsızlıkları üzerine polis çalışma başlattı.

GÖRÜNTÜLER ALBÜMDE TOPLANDI Yaşanan hırsızlık olaylarında elde edilen tüm güvenlik kamera görüntüleri önce tek tek incelenerek dijital bir albüm oluşturuldu. Özel analiz grubu kurularak olaylara karışan hırsızların kimlikleri bu dijital albüm içinde tek tek tespit edildi. REKLAM

GÖRÜNTÜLERDE DÖVMESİ ELE VERDİ Görüntülerin birinde pencereden eve girmeye çalışan bir hırsızın sol elinin üzerinde dövme olduğu görüldü. Bunun üzerine, oluşturulan albümde yer alan dövmeli olan hırsızlar incelendi.

DÖVMESİ YAKALATTI Elde edilen bilgilerde dövmesi olan hırsızın kimliği tespit edildi. Ardından diğer görüntülerde elde edilen tüm hırsızların kimliklerinin belirlenmesinin ardından Özel Harekat ekiplerinin eşliğinde eş zamanlı ‘Albüm’ adı verilen operasyon düzenlendi. 25 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI Düzenlenen operasyonda dövmeli hırsızın da aralarında bulunan 25 kişi yakalandı. Gözaltına alınan 25 şüpheli işlemlerin ardından adliyeye gönderildi.