Polis önce dijital albüm oluşturdu! Dövmesinden yakalandı!
Diyarbakır'da ev ve iş hırsızlıklarına yönelik, "Albüm" adı verilen operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonlarda 25 şüpheli yakalandı. Hırsızlardan birinin güvenlik kamera görüntüsüne yansıyan kolundaki dövme sayesinde yakalandığı ortaya çıktı
Diyarbakır Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından son günlerde yaşanan iş ve ev hırsızlıklarına yönelik ‘Albüm’ adı verilen geniş çaplı bir operasyon düzenlendi. Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre, yaşanan ev hırsızlıkları üzerine polis çalışma başlattı.
GÖRÜNTÜLER ALBÜMDE TOPLANDI
Yaşanan hırsızlık olaylarında elde edilen tüm güvenlik kamera görüntüleri önce tek tek incelenerek dijital bir albüm oluşturuldu. Özel analiz grubu kurularak olaylara karışan hırsızların kimlikleri bu dijital albüm içinde tek tek tespit edildi.
GÖRÜNTÜLERDE DÖVMESİ ELE VERDİ
Görüntülerin birinde pencereden eve girmeye çalışan bir hırsızın sol elinin üzerinde dövme olduğu görüldü. Bunun üzerine, oluşturulan albümde yer alan dövmeli olan hırsızlar incelendi.
DÖVMESİ YAKALATTI
Elde edilen bilgilerde dövmesi olan hırsızın kimliği tespit edildi. Ardından diğer görüntülerde elde edilen tüm hırsızların kimliklerinin belirlenmesinin ardından Özel Harekat ekiplerinin eşliğinde eş zamanlı ‘Albüm’ adı verilen operasyon düzenlendi.
25 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI
Düzenlenen operasyonda dövmeli hırsızın da aralarında bulunan 25 kişi yakalandı. Gözaltına alınan 25 şüpheli işlemlerin ardından adliyeye gönderildi.