Polis Nasıl Olunur? 2025 Polis Olmanın Şartları Neler, Boy, Kilo ve Yaş Sınırı Var Mı?

Polis Nasıl Olunur? 2025 Polis Olmanın Şartları Neler, Boy, Kilo ve Yaş Sınırı Var Mı?

Polis Nasıl Olunur?

Türkiye'de polis olmak isteyenler için genellikle ilk yol, Polis Meslek Yüksekokulu’nu tercih etmek. Ayrıca diğer seçenekler ise Polis Meslek Eğitim Merkezi ve Polis Amirleri Eğitim Merkezi gibi kurumları değerlendirmek. Bu seçeneklerin her biri için adayların takip etmesi gereken farklı adımlar bulunduğunu da ekleyelim. Polis adaylarının tercih edebileceği seçenekler eğitim düzeylerine göre değişiklik gösterir.

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- Lise mezunları, Polis Meslek Yüksekokulu sınavına girerek polis olabilir.

- Üniversite mezunları, KPSS sınavına katılım sağlayarak, Polis Meslek Eğitim Merkezi’ne başvuruda bulunabilirler.

Polis olmak isteyenlerin eğitim durumlarına göre tercih edebileceği yolları denemeden önce bazı şartları da karşılıyor olabilmeleri gerekir. Bu nedenle de polis olma şartları 2025 detayları merak edilmektedir.

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Polis Olma Şartları 2025

Polis olma şartları 2025 ile ilgili detaylar, polis olma hayali kuran adaylar tarafından sorgulanmakta… Polis olma şartları 2025 yılında, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Polis Akademisi tarafından açıklanmıştır. İşte polis olma şartları 2025 detayları…

- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak

- Lise, ön lisans veya lisans mezunu olmak

- 18 yaşını tamamlamış olmak ve 30 yaşından gün almamış olmak. Bu madde Polis Mesleki Eğitim Merkezi için geçerlidir.

- Adli sicil kaydının temiz olması

- Kamu haklarından mahrum olmamak

- Herhangi bir siyasi partiye üye olmamak

- Sağlık için aranan şartları karşılamak

Polis Olmak İçin Boy Kilo Sınırı Var Mı?

Polis olmak için bazı şartları karşılamanız gerektiğinden söz ettik. Ancak akılları kurcalayan bir diğer konu ise fiziki yeterliliklerle ilgili… Bu nedenle polis olmak için boy kilo sınırı var mı sorusuna cevap arayan birçok aday var. 2023 yılı itibariyle polislik başvurularında geçerli olan fiziksel şartlar şu şekilde belirtilmiştir. REKLAM - Erkek adaylar için boy en az 167 cm olmalıdır.

- Kadın adaylar için boy en az 162 cm olmalıdır.

- Vücut kitle indeksi ise18 ile 27 arasında olmalıdır. Bu ölçüler dışında kalan adaylar sağlık komisyonu tarafından maalesef elenirler. Bu yüzden başvuru yapmadan önce mutlaka boy ve kilo gibi konuları araştırmanız faydalı olacaktır. Polislik Yaş Sınırı Var Mı? Fiziki beklentilerin yanı sıra tartışılan diğer bir durum ise yaş sınırıyla ilgili… Polis olmak için yaş sınırı var mı diye soranlar için cevabımız evet… polis olmak için yaş sınırı da bulunmaktadır. Polis olma şartları 2025 yılı düzenlemelerine göre polislik yaş sınırı şu şekilde; - Adaylar 18 yaşını tamamlamış olmalı

- Adaylar sınavın yapıldığı yıl itibarıyla 30 yaşından gün almamış olmalıdırlar Ancak PMYO yani Polis Meslek Yüksek Okulu için durum değişiklik gösteriyor. Bu kurumda 26 yaş sınırı uygulamasının geçerli olduğunu ekleyelim. Polis olma şartları erkek adaylar için bu şekilde… Elbette kadınlar içinde de polis olmak isteyen birçok genç aday bulunuyor. İşte polis olma şartları kadın adaylar için beklentiler şu şekilde…

Kadın Polis Olma Şartları Kadın polis olma şartları, erkek adayların karşılaması gereken şartlara benzer nitelikte… Ancak açılan kontenjan konusunda ve fiziksel yeterlilikler durumunda bazı farklılıklara rastlamak mümkün. - Kadın adaylarda boy en az 162 cm olmalı

- Vücut kitle endeksi 18-27 arasında olmalı

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