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        Haberler Gündem 3. Sayfa Polis, müşteri gibi davranarak yakaladı | Son dakika haberleri

        Polis, müşteri gibi davranarak yakaladı

        Denizli'de 16 yaşındaki Hüseyin Görmez'i öldürüp, babasını yaralayan ardından da kayıplara karışan katil zanlısı garsonluk yaparken, müşteri gibi davranan polis tarafından yakalandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.08.2024 - 01:50 Güncelleme: 16.08.2024 - 01:50
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        Polis, müşteri gibi davranarak yakaladı
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        Denizli'de 2 ay önce Muhammet Hüseyin Görmez'i (16) öldüren, babası Emrah Görmez'i (35) yaralayan tabancalı saldırgan Melih K., kurulan özel ekip tarafından Aydın’ın Kuşadası ilçesinde yakalandı. Özel ekip üyesi polislerin bir restoranda garsonluk yapan Melih K.'yı müşteri gibi davranarak yakaladığı öğrenilirken, adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.

        BABA-OĞUL SİLAHLI SALDIRIYA UĞRADI

        Olay, 17 Haziran'da Merkezefendi ilçesi Gümüşçay Mahallesi'nde meydana geldi. Tekstil atölyesi ve oto- galerisi işleten Emrah ile oğlu Muhammet Hüseyin Görmez, caddede yürürken yanlarına yaklaşan araçtan inen kişinin silahlı saldırısına uğradı.

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        Baba- oğul tabancadan çıkan kurşunlarla vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralanırken, çevredekilerin ihbarıyla bölgeye çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından Emrah Görmez Denizli Devlet Hastanesi'ne, oğlu Muhammet Hüseyin Görmez ise Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Oğul Görmez, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Baba Emrah Görmez'in ise yoğun bakımdaki tedavisi sürüyor.

        Emrah Görmez (Fotoğraf: DHA)

        YAKALAMAK İÇİN ÖZEL EKİP KURULDU

        Olayın ardından çalışma başlatan Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, saldırıyı yapıp, otomobille kaçan kişinin Melih K. olduğunu belirledi.

        Cinayet şüphelisi Melih K.’yı yakalamak için Denizli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği tarafından özel bir ekip kuruldu. Cinayet zanlısı Melih K.’nın Aydın’ın Kuşadası ilçesinde bir restoranda garsonluk yaptığı belirlendi.

        Muhammet Hüseyin Görmez (16) - Fotoğraf: DHA

        Denizli’den Kuşadası’na hareket eden özel ekip, bölgede turist gibi davranarak restorana gidip, Melih K.’yı yakalayarak gözaltına aldı. Melih K., Kuşadası ilçesinde çıkarıldığı adliyede tutuklandı.

        *Haberin görseli DHA tarafından servis edilmiştir.

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