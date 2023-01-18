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Kendilerini polis olarak tanıtıp 100 bin euro parayı aldılar

İstanbul’da bir işyerine giden 3 kişi, sahte polis kimliklerini gösterip arama kararı olduğunu söyledi. Ardında da kasada bulunan 100 bin euroyu ‘Kara para aklanıyor’ iddiasıyla parayı aldı. Durumdan şüphelenen işyeri sahibi A.O. polis olduklarını söyleyen kişilere müdahale etti. Yaşanan arbedede sahte polis oldukları belirlenen 3 kişi kaçtı

Giriş: 18.01.2023 - 11:09 | Güncelleme: ABONE OL
Polis kılığına giren soygunculardan 'kara para' oyunu!
Polis kılığına giren soygunculardan 'kara para' oyunu!
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Olay iki hafta önce İstanbul Zeytinburnu'nda bulunan bir işyerinde meydana geldi.

Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre işyerine gelen 3 kişi polis kimliklerini göstererek arama kararı olduğunu söyledi.

100 BİN EURO PARAYI ALDILAR

İşyeri hakkında ihbar olduğunu ve kara para aklandığı iddiaları üzerine soruşturma başlatıldığını iddia eden sözde polis ekipleri, işyeri sahibi A.O’ya kasayı açtırttı. Kasada bulunan 100 bin Euro parayı aldı.

ARBEDE YAŞANDI

Parayı alan 3 kişiden şüphelenen işyeri sahibi A.O., sözde polislere saldırınca işyerinde arbede yaşandı. 3 şüpheli yaşanan arbedenin ardından işyerinden kaçtı. İşyeri sahibi yaşanan arbede sırasında şüphelilerden birinin montunu aldı. Olayın ardından harekete gecen Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı.

SAHTE POLİSLER YAKALANDI

Şüpheliler için araştırma başlatan polis montu incelemede bir cep telefonu ve kimlik buldu. Ele geçirilen kimlik ve cep telefonundan 3 şüphelinin kimlikleri tespit edildi. Tespit edilen adreslere düzenlenen operasyonda 3 suç kaydı olan Ali Ö. (22), 2 suç kaydı bulunan Ömer A. (33) ve Amir K.(23) yakalandı.

İşlemlerin ardından adliyeye gönderilen Ali Ö. ve Ömer A. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Savcılık tarafından serbest bırakılan ve yabancı uyruklu olduğu belirlenen Amir K., işlemleri için Sultangazi Polis Merkezini teslim edildi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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