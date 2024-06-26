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        Haberler Gündem 3. Sayfa Polis Cihat Ermiş'i şehit eden Muhammet Berke Çorak'a ağır müebbet istendi - Son dakika haberleri | Son dakika haberleri

        İşte polisi şehit eden caniye istenen ceza!

        İstanbul'da, polis memuru 31 yaşındaki Cihat Ermiş'i, ihbar üzerine gittiği evde, silahla ateş ederek şehit eden Muhammet Berke Çorak'ın yargılandığı davada mütalaa açıklandı. İşte , savcının, sanık Çorak için istediği ceza...

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.06.2024 - 13:46 Güncelleme: 26.06.2024 - 14:55
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        İşte polisi şehit eden caniye istenen ceza!
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        İstanbul Büyükçekmece'de, 9 Ekim 2023 tarihinde, polis memuru Cihat Ermiş (31), ihbar üzerine gittiği evde Muhammet Berke Çorak tarafından şehit edilmişti. Şüphelinin evinde uyuşturucu çıkarken Çorak'ın tam bir suç makinesi olduğu ortaya çıkmıştı.

        SEGBİS SİSTEMİYLE DURUŞMAYA KATILDI

        DHA'da yer alan habere göre Bakırköy 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanık Muhammet Berke Çorak tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı.

        ŞEHİT POLİSİN AİLESİ DURUŞMADA

        Duruşmada müşteki Cihat Ermiş'in eşi Nilüfer, annesi Sare ve babası Şefik Ermiş ile taraf avukatları da hazır bulundu.

        "ÇOCUĞUMUN DOĞUM GÜNÜNDE EŞİM ŞEHİT EDİLDİ"

        Şehit polis Cihat Ermiş'in eşi Nilüfer Ermiş, "Çocuğumun doğum gününde eşim şehit edildi. Benim çok zoruma gidiyor. Sanığın nefes alması bile zoruma gidiyor. Sanığın en ağır şekilde cezalandırılmasını istiyorum" dedi.

        SAVCI AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET VE 3 YILA KADAR HAPİS İSTEDİ

        Duruşmada, savcı mütalaasını açıkladı. Mütalaada, sanık Çorak hakkında 'kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet, 'ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurma' suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması talep edildi.

        "KORKTUĞUMDAN DOLAYI ATEŞ ETTİM"

        Mütalaaya karşı savunma yapan sanık Çorak, olay nedeniyle çok üzgün olduğunu söyleyerek, "O gün evime ateş edildiği için korktuğumdan dolayı ateş ettim. Kapım açılmıştı. Çok pişmanım" diye konuştu.

        ŞEHİDİN AİLESİ GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

        Mahkeme heyeti, Muhammet Berke Çorak'ın tutukluluk halinin devamına karar verdi. Heyet, sanık avukatının mütalaaya karşı savunma yapmak için süre talebini kabul ederek duruşmaya 10 Ekim'e erteledi.

        Kararın ardından, Ermiş'in eşi ile annesi duruşma gününün şehit polisin ölüm yıl dönümünden bir gün sonrasına denk gelmesinden ötürü göz yaşlarına hakim olamadı.

        İhbara giden polisi şehit etmişti! İşte o suç makinesi!
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