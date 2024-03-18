Siirt'te akılalmaz olay, gece saatlerinde Kooperatif Mahallesi Hayrettin Özgen Parkı önünde meydana geldi. İki grup arasında çıkan tartışma, büyüyerek kavgaya dönüştü.

DHA'da yer alan habere göre taraflar birbirine tekme-yumruk saldırırken, bölgeye ihbarla polis ekipleri sevk edildi.

POLİS, BİBER GAZIYLA GRUBU DAĞITTI

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Uyarılara rağmen taraflar ayrılmayınca polis, biber gazı ile müdahale etti.

Polisin çabası ile kavga sona ererken, bazı kişiler ifadeleri için emniyete götürdü.