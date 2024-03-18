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        Haberler Gündem 3. Sayfa Siirt'te polis biber gazı ile müdahale etti! Feci kavga!- Güncel haberler

        Polis biber gazı ile müdahale etti! Feci kavga!

        Siirt'te, 2 grup arasında çıkan kavgaya polis, biber gazı ile müdahale etti. Polisin çabası ile kavga sona ererken, bazı kişiler ifadeleri için emniyete götürüldü. Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.03.2024 - 09:40 Güncelleme: 18.03.2024 - 10:00
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        Polis biber gazı ile müdahale etti! Feci kavga!
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        Siirt'te akılalmaz olay, gece saatlerinde Kooperatif Mahallesi Hayrettin Özgen Parkı önünde meydana geldi. İki grup arasında çıkan tartışma, büyüyerek kavgaya dönüştü.

        BÖLGEYE POLİS SEVK EDİLDİ

        DHA'da yer alan habere göre taraflar birbirine tekme-yumruk saldırırken, bölgeye ihbarla polis ekipleri sevk edildi.

        POLİS, BİBER GAZIYLA GRUBU DAĞITTI

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        Uyarılara rağmen taraflar ayrılmayınca polis, biber gazı ile müdahale etti.

        Polisin çabası ile kavga sona ererken, bazı kişiler ifadeleri için emniyete götürdü.

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        #Siirt
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