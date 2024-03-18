İzlanda'da son 3 ayda 4. kez meydana gelen yanardağ patlaması devam ediyor
İzlanda'nın Reykjanes Yarımadası'ndaki Grindavik kasabası yakınlarında Aralık ayından bu yana 4'üncü kez yaşanan yanardağ patlaması sürüyor. Yetkililer, 3 ayda 4. kez meydana gelen olayı, "en güçlü patlama" olarak nitelendirdi
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İzlanda'nın Reykjanes Yarımadası'ndaki Grindavik kasabası yakınlarında son 3 ayda 4'üncü kez meydana gelen ve devam eden yanardağ patlaması havadan görüntülendi.
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İzlanda'daki yayın kuruluşu RUV'un haberine göre, Grindavik kasabasının kuzeyinde yerel saatle 20.00 sularında patlayan yanardağ lav püskürttü.
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Yetkililerin en güçlü patlama olarak nitelediği olay, son 3 aydaki 4'üncü patlama olarak kayıtlara geçti.
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ÇOK SAYIDA KİŞİ TAHLİYE EDİLDİ
Stora-Skogfell Dağı yakınlarındaki patlama sonrası lavlar, Grindavik kasabasının kuzeyindeki lavlara karşı koruma sağlamak için inşa edilen duvarlara ulaştı.
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Grindavik ile turistik bölge Blue Lagoon'dan çok sayıda kişi tahliye edildi.
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İZLANDA'DA YANARDAĞ PATLAMALARI
İzlanda'da art arda yaşanan depremlerden sonra yanardağ patlaması ihtimaline karşı 11 Kasım 2023'te "acil durum" ilan edilmiş, yetkililer de ülkenin güneybatısındaki Grindavik kasabasında önlem olarak tahliye kararı almıştı.
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Grindavik kasabası yakınlarında 18 Aralık 2023'te yanardağ patlaması meydana gelmiş, 22 Aralık 2023'te ise tahliye edilenlerin evlerine dönmelerine izin verilmişti.
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Aynı bölgede 14 Ocak'ta meydana gelen yanardağ patlamasının ardından lavların Grindavik'e ulaşması nedeniyle kasaba sakinleri tekrar tahliye edilmişti.
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İzlanda'da son 3 ayda meydana gelen 3'üncü yanardağ patlaması, 8 Şubat'ta kayıtlara geçmişti.
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*Haberin görselleri Associated Press ve AA tarafından servis edilmiştir.