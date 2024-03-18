Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yaşam Çanakkale Savaşları'nda askerler mermere kazımış!

        Çanakkale Savaşları'ndaki askerler, isimlerini mermere kazımış

        Çanakkale'nin Eceabat ilçesine bağlı Kilitbahir köyündeki Havuzlar mevkinde bulunan tarihi su havuzlarının kenarındaki mermerlere Çanakkale Savaşları sırasında Mehmetçiğin kazıdığı isimler bugüne kadar ulaştı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.03.2024 - 09:48 Güncelleme: 18.03.2024 - 09:56
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Dünyanın en kanlı savaşlarından biri olan Çanakkale Savaşları'nın üzerinden 109 yıl geçmesine rağmen savaşın izleri ilk günkü tazeliğini koruyor.

        • 2

          Eceabat ilçesine bağlı Kilitbahir köyü yakınlarında bulunan Havuzlar mevkisinde Çanakkale Savaşları'nda görev alan askerlerin su havuzlarının kenarındaki mermerlere kazıdığı isimleri bulunuyor.

        • 3

          Bu hatıranın çok kıymetli olduğunu söyleyen Askeri Tarih Uzmanı İslam Özdemir, mermerlerde çok farklı askerlerin künyelerini, isimlerini ve yazdığı şiirleri okunabildiğini söyledi.

        • 4

          "GELECEK KUŞAKLARA BİR SELAM VERMEYE ÇALIŞMIŞ"

          İslam Özdemir, "Havuzlar mevkisi,1915 Çanakkale Muharebeleri sırasında askerlerimizin rehabilitasyon merkezi olarak kullandığı yerlerden bir tanesi. Yani cepheye giden birliklerimizin hemen harp yolunun bulunduğu mevkiden cepheye intikal etmeden önce sıcak yemek yedikleri, dinlendikleri, cepheden gelen yorgun birliklerimizin tedavi edildiği bir nokta.

        • 5

          Tabii ki çınar ağaçlarının gölgesinde yeşil bir alan olması ve suyun olması bu imkanı onlara sağlıyor. Mehmetçiklerimiz bu süreç içerisinde, boş zamanlarında, tıpkı bugün de olduğu gibi aslında, hatıralarını geleceğe bırakmak adına isimlerini, künyelerini, buradaki tarihi havuzların kıyısındaki mermerleri kazımışlar" dedi.

        • 6

          "Gelibolu Yarımadası'ndaki 1915 Çanakkale Muharebeleri'ne ait anı ve izlerden önemli olduğunu düşündüğümüz bu izler bizler için çok kıymetli”diyen Özdemir, “Tarihi havuzların kenarında bulunan ve Mehmetçik tarafından tarihe not düşülen bu yazıları incelediğimizde pek çok askerin adını, memleketini ve hatta bazılarının sıla hasreti ile yazdıkları cümleleri okuyabiliyoruz. Onların yazmış oldukları bazı şiirleri, beyitleri de görebiliyoruz.

        • 7

          Örneğin Kayseri'nin Germir köyünden gelen Hacı Osman oğlu Mehmet bir daire içerisine alarak yazdığı künyesiyle hem adını ölümsüzleştirmeye hem de gelecek kuşaklara bir selam vermeye çalışmış. Bu geleceğe bir imza bırakma, geleceğe bir hatıra bırakma içgüdüsüyle yapılan bir faaliyet. Fakat burada önemli olan husus Çanakkale Muharebeleri'nden 109 yıl sonra Mehmetçiğe ait hatıra ve izlerin bugünlere ulaşmış olmasıdır" diye konuştu.

        • 8

          MERMER ÜZERİNDE ŞİİR VE ASKERLERİN KÜNYELERİ YER ALIYOR

          Havuz kenarında Osmanlıca yazılmış bir şiirin çevirisinde, "Ayrılık acısıyla cenneti bekleyemez insan, kavuşmak ister sevdiğine. Ne mümkün rahat ölüm, bu dünya bana cehennem olur" ifadeleri yer alıyor.

        • 9

          Öte yandan mermerlere kazınan künyelerden bazıları şöyle; "'Hâfız İsmail Isparta Sene 1325 (Miladi 1909/1910) Alay 2 Tabur 2 Bölük 4, 'Hafız İsmail', 'Kayseri Germirli Hacı Osman oğlu Mehmet Sene 1330"

        • 10
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cinayetten 12 yıl yatıp çıktı! 12 kurşunla öldürdü!
        Cinayetten 12 yıl yatıp çıktı! 12 kurşunla öldürdü!
        18 yaş öncesi sigorta kararı
        18 yaş öncesi sigorta kararı
        3 ayda 4. yanardağ patlaması!
        3 ayda 4. yanardağ patlaması!
        Trabzon'da maç sonu saha karıştı!
        Trabzon'da maç sonu saha karıştı!
        Çin'den bir marka daha Türkiye'ye geliyor
        Çin'den bir marka daha Türkiye'ye geliyor
        "Oğluma bile saldırdılar"
        "Oğluma bile saldırdılar"
        TİP'ten Gökhan Zan açıklaması
        TİP'ten Gökhan Zan açıklaması
        Yapay zeka’da açık kaynak dönemi!
        Yapay zeka’da açık kaynak dönemi!
        Rusya 5. kez Putin dedi: "Desteğiniz ve güveniniz için teşekkürler"
        Rusya 5. kez Putin dedi: "Desteğiniz ve güveniniz için teşekkürler"
        Dev maçta yabancı madde yağdı!
        Dev maçta yabancı madde yağdı!
        "Annen duymasın"
        "Annen duymasın"
        Polis biber gazı ile müdahale etti! Feci kavga!
        Polis biber gazı ile müdahale etti! Feci kavga!
        Çanakkale Zaferi 109 yaşında! "Albay Mustafa Kemal Çanakkale'de Truva'nın intikamını alır!"
        Çanakkale Zaferi 109 yaşında! "Albay Mustafa Kemal Çanakkale'de Truva'nın intikamını alır!"
        7 aylık evli olan Gülhan'ı sokakta öldürmüştü! Katil zanlısı belirlendi!
        7 aylık evli olan Gülhan'ı sokakta öldürmüştü! Katil zanlısı belirlendi!
        Trabzonsporlu taraftarlar sahaya girdi
        Trabzonsporlu taraftarlar sahaya girdi
        Bir yazı iki maç 12 gol ve hüzün
        Bir yazı iki maç 12 gol ve hüzün
        Trabzonspor Fenerbahçe maçıyla ilgili soruşturma başlatıldı
        Trabzonspor Fenerbahçe maçıyla ilgili soruşturma başlatıldı
        Fener son nefeste!
        Fener son nefeste!
        "Doğru kararı vermişim"
        "Doğru kararı vermişim"
        Habertürk Anasayfa