        Polen, küf, toz... Sonbahar alerjisine karşı çocuklarınızı güvende tutmanın yolları

        Okul döneminde artan alerjilere dikkat! Çocukları sonbaharda nasıl koruyabilirsiniz?

        Sonbahar mevsimiyle birlikte polen, küf ve toz akarları yeniden sahneye çıkıyor. Özellikle alerjik bünyeye sahip çocuklar için bu dönem oldukça zorlu geçebiliyor. Uzmanlar, ebeveynlerin ev ortamından beslenmeye kadar dikkat etmesi gereken önemli noktaları paylaşıyor. İşte detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.10.2025 - 10:30 Güncelleme: 27.10.2025 - 10:30
        Okul döneminde artan alerjilere dikkat!
        Okulların açılmasıyla birlikte çocuklar yeni ortamlara, dolayısıyla yeni alerjenlerle tanışıyor. Polenler, küf sporları ve toz akarları sonbaharda alerjik hastalıkların artışına neden oluyor. İşte çocuklarınızı korumak için alabileceğiniz etkili önlemler...

        SONBAHARDA ALERJİLER VE KORUNMA YÖNTEMLERİ

        Bağışıklık sisteminin normalde zararsız olan bir maddeyi tehdit olarak algılayıp bu maddeye karşı savaş başlatması sonucu alerjik reaksiyon gelişir. Sonbahar mevsimi ise hem iç mekân hem de dış mekân alerjenlerinin artması nedeniyle alerjik bireyler için zorlu bir dönemdir. Bu dönemde polenler, küf sporları ve toz akarları en sık rastlanan tetikleyicilerdir.

        SONBAHARDA ALERJİ NEDENLERİ

        Ülkemizde sıklığı tam bilinmemekle birlikte özellikle Amerikan nezle otu poleni, sonbahar aylarında artış gösterir ve alerjik bireylerde burun akıntısı, hapşırma, kaşıntı, gözlerde kızarıklık ve sulanma gibi belirtilere yol açar.

        Ayrıca mantar sporları nemli ve yağışlı havalarda uzun süre havada kalabildiği için alerjik belirtilerin şiddetlenmesine neden olabilir. Ev içi ve dışı küf mantarlarına duyarlılığı olan çocuklar bu durumdan daha fazla etkilenir. Ev tozu akarlarına karşı hassasiyeti olanlarda da sonbaharda bulguların alevlenmesi sık görülür.

        OKUL DÖNEMİNDE GELİŞEN ALERJİLER

        Bazı çocuklarda, okula başlamadan önce alerji yokken okul döneminde polen, ev tozu akarı veya küf sporlarına karşı duyarlılık gelişebilir. Bu nedenle yeni bir ortama giren çocuklarda ortaya çıkan burun akıntısı, hapşırma, burun ve geniz kaşıntısı, gözlerde sulanma gibi belirtiler dikkatle değerlendirilmelidir.

        Alerjinin ilerlemesi durumunda kuru öksürük, hışıltı ve nefes darlığı gibi alt solunum yolu bulguları da görülebilir.

        SONBAHAR ALERJİLERİYLE BAŞA ÇIKMA YOLLARI

        GRİP AŞISI

        Özellikle astım hastası çocuklarda grip aşısı oldukça önemlidir. Ayrıca kreşe veya okula giden çocuklara, kronik kalp, akciğer, şeker hastalığı bulunanlara, bağışıklık sistemi zayıf olanlara ve hastanede tedavi görenlere grip aşısı önerilir.

        6 aydan küçük bebeklere ve yumurta alerjisi olan çocuklara aşı yapılmamalıdır. Aşı, hastalığın ağır seyretmesini ve grip sonrası komplikasyonları önler.

        MASKE KULLANIMI

        Ebeveynler hasta olduklarında çocuklarıyla temas ederken maske takmalı, çocukları da hasta bireylerden uzak tutmalıdır.

        NEM KONTROLÜ

        Alerjik çocukların yaşadığı evlerde nem oranı düşük tutulmalıdır. Duvarlarda nem, küf veya kabarma olmamalı; çiçek diplerinde küf oluşumuna dikkat edilmelidir.

        HALI VE EŞYALAR

        Ev tozu alerjisi olan çocukların yatak odasında halı, büyük dolap veya fazla eşya bulundurulmamalıdır. Bu tür eşyalar toz birikmesine neden olarak alerjiyi tetikler.

        SİGARA

        Çocukların bulunduğu ortamlarda kesinlikle sigara içilmemelidir. Sigara dumanı yüzeylere siner ve çocuklar bu toksik maddeleri soluyarak zarar görür.

        HAZIR GIDALARDAN UZAK DURMAK

        Çocukların özellikle okul ortamında katkı maddeli ve fast food gıdaları tüketmemesi gerekir. Besin alerjisi olan çocukların bu yiyecekleri gizlice tüketmeleri ciddi reaksiyonlara neden olabilir. Okul ve kreş personeli bu konuda bilinçli olmalıdır.

        EL YIKAMA ALIŞKANLIĞI

        El yıkama, enfeksiyonların yayılmasını önlemenin en etkili ve basit yoludur. Alerjik çocuklar enfeksiyonlara daha yatkın olduğundan, ellerin sık sık yıkanması büyük önem taşır.

        ALERJİ VE VİRAL ENFEKSİYONLARIN AYRIMI

        Sonbaharda, alerjilere ek olarak grip ve nezle gibi viral enfeksiyonlar da sık görülür. Özellikle kreşe yeni başlayan çocuklarda bu iki durumun belirtileri birbirine benzeyebilir. Alerjiyle viral enfeksiyonun doğru şekilde ayırt edilmesi, doğru tedavinin uygulanması açısından büyük önem taşır. Yanlış tanı, hem zaman kaybına hem de gereksiz ilaç kullanımına neden olabilir.

        Görsel Kaynak: shutterstock

        Yazı Boyutu
