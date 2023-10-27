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        Haberler Gündem 3. Sayfa Polat çifti şirketlerinin parasına el konuldu! - En Son Haberler

        Polat çifti şirketlerine ait 22.3 milyon TL'ye el konuldu!

        Dilan Polat ve Engin Polat'ın şirketlerinde yapılan aramaların ardından bugün Anadolu Adliyesi 8. Sulh Ceza Hakimliği kararıyla şirketlere ait 22 milyon 372 bin liraya el konuldu

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.10.2023 - 19:56 Güncelleme: 27.10.2023 - 19:58
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        Polat çifti şirketlerinin parasına el konuldu!
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        Dilan Polat ve Engin Polat'ın şirketlerine ait 22 milyon 372 bin liraya, Anadolu Adliyesi 8. Sulh Ceza Hakimliği kararıyla el konuldu.

        29 Ekim 2023 Cumhuriyetimizin Yüzüncü Yılı

        Sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla gündeme gelen ve hakkındaki iddiaların ardından MASAK tarafından yapılan inceleme sonrasında Dilan Polat ve Engin Polat'ın tüm mal varlıklarına el konulmuştu.

        Dün sabah saatlerinde vergi müfettişlerinin talebi üzerine Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca Polat çiftine ait 15 şirkette arama yapılması yönünde karar çıkarılmıştı. Dün yapılan aramaların ardından bir çok materyale el konulmuştu.

        Savcılık Dilan Polat ve Engin Polat'ın şirketlerine ait olan 22 milyon 372 bin liraya el konulmasını talep etti. Talebi değerlendiren 8. Sulh Ceza Hakimliği 22 Milyon 372 bin liranın el konulmasına karar verdi.

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