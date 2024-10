Pogba'dan dikkat çeken Mourinho itirafı!

"HANGİ KULÜP BENİ İSTERDİ?"

Pogba "Şöyle düşünüyordum: “Ne yapacağım?” Eğer dört yılsa, kafanızda hesap yapmaya başlıyorsunuz. ... Dört yıl oynamamak, antrenman yapmamak - hangi kulüp beni ister? Formda olur muyum ve bunun gibi şeyler, kafanızda bir sürü fotoğraf oluşturuyorsunuz. Geriye dönüp baktığımda, sadece doping değil, tüm hayatımın nasıl geçtiğini gördüğümde, evet, kesinlikle 10 yıl daha kazandım, daha fazla deneyim kazandım, daha bilge oldum diyebilirim. Ve bazen aldığınız kararlar konusunda daha dikkatli olmanız gerektiğini fark etmemi sağladı. Kesinlikle öğrendiğim şey, her zaman üç kez kontrol etmeniz gerektiği çünkü böyle bir şey olana kadar her şey yolunda... Pek çok oyuncunun antrenörü, fizyoterapisti, şefi var ve böyle şeyler olabiliyor. Bu yüzden herkese vereceğim tavsiye, her şeyin kayıt altında olduğundan emin olmalarıdır." dedi.