Pogba'dan dikkat çeken Mourinho itirafı!

"MEN CEZASI BİR TEST!"

Fransız yıldız, "Zihinsel olarak sakatlandığınızda muhtemelen fiziksel olarak da sakatlanırsınız. Bu yüzden önemli şeylerden biri tüm bunları temizlemek ve etrafımda sadece pozitif enerjiye sahip olmaktı ve tabii ki profesyonel olarak, doğru şeyi yaparak - artık kesinlikle 18 yaşında değilim. Bu yüzden kendinize dikkat etmelisiniz ve ben de sahip olduğum tüm bu zamanı ve önümüzdeki yılı en çok sevdiğim şeye ve olmak istediğim seviyede olmaya adamak istiyorum. Çok sevdiğiniz bir şeyi elinizden aldıklarında en çok o zaman değerini anlıyorsunuz. Bu yüzden futbolu artık tamamen farklı görüyorum ve kariyerimin sonuna kadar yaşadığım her anın tadını çıkaracağım. Çünkü men cezasını bir test olarak görüyorum, kariyerinizin sonunda artık oynamadığınızda ne olacağı gibi bir şeyi test ettim. Bu yüzden sadece bunun değerini bilmek, tadını çıkarmak ve insanların da bundan keyif almasını sağlamak istiyorum." sözleriyle konuşmasını noktaladı.