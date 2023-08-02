Polislik taban puanları: 2023 PMYO kılavuzu ile polislik başvuru nasıl yapılır, şartları neler?
Polislik başvurusu e-Devlet üzerinden alınmaya başladı. Polislik taban puanları, Polis Akademisi tarafından yayımlanan PMYO aday başvuru, seçme ve değerlendirme sınavı kılavuzu ile belli oldu. Bu noktada gözer "Polislik (PMYO) başvuruları nasıl yapılır, şartlar neler ve sınav ne zaman?" sorularına çevrildi. İşte, 2023 PA ile polislik taban puanları ve kontenjanları ile ilgi detaylar...
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Polis Akademisi 2 bin erkek, 500 kadın öğrenci alımı yapılacağını duyurdu. Polis Meslek Yüksekokulları (PMYO) başvuruları 31 Temmuz itibarıyla başladı. Adayların gözleri "Polislik başvuruları nasıl yapılır ve şartları neler?" sorusuna çevirldi. İşte, PMYO başvuru detayları...
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2023 PMYO BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?
PMYO'ya 2023-2024 eğitim öğretim yılı için 2 bin erkek, 500 kadın öğrenci alımına ilişkin başvurular, 31 Temmuz-9 Ağustos 2023'te "http://www.pa.edu.tr" internet adresi üzerinden e-Devlet şifresiyle girilerek yapılacak.
e-Devlet üzerinden Aday Belirleme Ön Başvuruları, sınav başvuru ücreti ödenmeden gerçekleştirilecek.
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BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR VE NE ZAMAN YATIRILACAK?
E-Devlet üzerinden Aday Belirleme Ön Başvuruları sınav başvuru ücreti ödenmeden yapılacaktır.
2023 Yılı PMYO Giriş Sınavı aşamalarına katılmak için on katı kontenjana giren adaylar belirlendikten sonra sınav ücreti yatırılması için sınav ücret ve hesap bilgileri www.pa.edu.tr adresinden duyurulacaktır.
Aday belirleme ön başvuru sonuçları açıklanmadan sınav başvuru ücreti ödeyen adayların; sınav başvuru ücretleri geri ödenmeyecektir.
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2023 YILI PMYO GİRİŞ SINAVI PUAN TÜRÜ VE TABAN PUANI
ÖSYM tarafından o yıl içinde yapılan Yükseköğretim Kurumları Sınavında; TYT puan türünden 250,000 (iki yüz elli) ham taban puan ve üzerinde puan almış olmak. Şehit ve vazife malulü olanların eş ve çocukları için, (a) bendinde belirlenen ham taban puanın en az % 80’i olan 200,000 (iki yüz) puan ve üzerinde puan almış olmak.
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2023 PMYO SINAVI NE ZAMAN?
2023 Yılı PMYO Giriş Sınavı aşamalarına katılmak için on katı kontenjana giren adaylar belirlendikten sonra sınav ücreti yatırılması için sınav ücret ve hesap bilgileri www.pa.edu.tr adresinden duyurulacak.
Sınavlarda başarılı olarak Polis Meslek Yüksekokullarında eğitim gören ve eğitim sonunda başarılı olan adayların polis memuru olarak atamaları yapılacak.
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POLİS MESLEK YÜKSEKOKULU BAŞVURU ŞARTLARI
a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.
b) Lise ve dengi okul mezunu olmak,
c) Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan 2023 Yükseköğretim Kurumları Sınavı TYT puan türünden en az (250.000) ham taban puan ve üzeri puan alanlar, şehit ve vazife malulü olanların eş ve çocuklarından ise 2023 yılı Yükseköğretim Kurumları Sınavı TYT puan türünden en az (200.000) ham taban puan ve üzeri puan almış olmak.
ç) 18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde düzeltmeden önceki yaş dikkate alınmak kaydıyla, sınavın yapıldığı yılın ekim ayının ilk günü itibarıyla (1 Ekim 2023) 18 yaşını tamamlamış ve sınavın yapıldığı yılın 01 Ocak tarihi itibarıyla (01 Ocak 2023) 26 yaşından gün almamış olmak, (01 Ocak 1998 – 01 Ekim 2005 tarihleri arasında doğmuş olmak),
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d) Kadınlar için 162 cm. erkekler için 167 cm. den kısa boylu olmamak, beden kitle indeksi, 18 (dahil) ile 27 (dahil) arasında olmak,
e) Sağlık durumu yönünden, Sağlık Şartları Yönetmeliğinde belirlenen koşulları taşımak,
f) Genelev, birleşme yeri, randevuevi, tek başına fuhuş yapılan konut ve benzeri yerlerde çalışmış veya aracılık ve bekleyicilik fiillerinde bulunmamış olmak, genel ahlak ve edebe aykırı mahiyette her türlü yazılı, sesli ve görüntülü eserleri, kaydedildiği materyale bakılmaksızın üretmek ve satmaktan veya kumar, uyuşturucu veya uyarıcı madde nedeniyle, hakkında herhangi bir adlî veya idari soruşturma veya kovuşturma devam ediyor olmamak, bunlardan dolayı idarî yaptırım uygulanmamak veya bu işler nedeniyle hüküm giymemiş olmak.
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g) 26.09.2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile;
1) Kasten işlenen bir suçtan dolayı hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa dahi bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına mahkum olmamak,
2)Affa uğramış veya hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık veya cinsel dokunulmazlığa karşı suçlardan dolayı mahkûm olmamak veya bu suçlardan dolayı devam etmekte olan bir soruşturma veya kovuşturma bulunmamak veya kovuşturması uzlaşma ile neticelenmemiş olmak.
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ğ) Geçici kayıt tarihi itibarıyla herhangi bir siyasi partiye veya siyasi partilerin yan kuruluşlarına üye bulunmamak.
h) Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak,
ı) Kamu haklarını kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak,
i) Sağlık Yönetmeliği hükümleri hariç, herhangi bir nedenle polis eğitim kurumlarından çıkarılmamış olmak.
j) Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak.
k) Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak.
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