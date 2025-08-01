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        Haberler Bilgi Gündem PMYO 2500 öğrenci alımı başvuru tarihleri 2025: EGM PA Polis Akademisi PMYO öğrenci alımı başvuruları ne zaman başlıyor, şartları neler?

        Polis Akademisi 2 bin 500 öğrenci alımı yapacak! EGM PA 2025 PMYO öğrenci alımı başvuru tarihleri ve şartları

        Emniyet Genel Müdürlüğü Polis Akademisi Başkanlığına bağlı Polis Meslek Yüksekokulu'na (PMYO) 2 bin 500 öğrenci alımı yapılacak. Alıma ilişkin ilan Remsi Gazete'de yayımlandı. İlana göre, 2025-2026 eğitim öğretim yılı için yapılacak alımların 2 bini erkek, 500'ü kadın olacak. Başvurular, "pa.edu.tr" internet adresi üzerinden alınacak. Peki, 2025 PMYO öğrenci alımı başvuruları ne zaman başlıyor, şartları neler? İşte, EGM PA PMYO 2500 öğrenci alımı başvuru tarihleri ve şartları hakkında detaylar...

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        Habertürk
        Giriş: 01.08.2025 - 11:59 Güncelleme: 01.08.2025 - 11:59
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        • 1

          Emniyet Genel Müdürlüğü Polis Akademisi Başkanlığına bağlı Polis Meslek Yüksekokulu 2025-2026 eğitim öğretim yılı için 2 bin 500 öğrenci alımı yapacak. Resmi Gazete'de yayımlanan ilan ile birlikte başvuru tarihleri ve şartları belli oldu. 2025 PMYO başvuruları pa.edu.tr adresi üzerinden yapılacak. Adayların 18 yaşını tamamlamış ve YKS'nin TYT oturumundan en az 250 puan almış olmaları gerekiyor. Peki, PMYO 2500 öğrenci alımı başvuruları ne zaman başlıyor, şartları neler? İşte, 2025 PMYO öğrenci alımı başvuru tarihleri ve şartları...

        • 2

          PMYO 2 BİN 500 ÖĞRENCİ ALIMI YAPACAK! İŞTE BAŞVURU TARİHLERİ

          Emniyet Genel Müdürlüğü Polis Akademisi Başkanlığına bağlı Polis Meslek Yüksekokulu'na (PMYO) 2025-2026 eğitim öğretim yılı için 2 bini erkek, 500'ü kadın 2 bin 500 öğrenci alımı yapılacak.

          Alıma ilişkin ilan Resmi Gazete'de yayımlandı.

          İlana göre PMYO 2500 öğrenci alımı başvuruları, 2-6 Ağustos 2025 tarihleri arasında yapılacak.

        • 3

          PMYO 2 BİN 500 ÖĞRENCİ ALIMI BAŞVURUSU NEREDEN YAPILIR?

          PMYO öğrenci alımı başvuruları, "pa.edu.tr" internet adresi üzerinden e-Devlet şifresi ile girilerek gerçekleştirilecek.

          Sınavlarda başarılı olarak PMYO'da eğitim gören ve eğitim sonunda başarılı olan adayların polis memuru olarak atamaları yapılacak.

          Alıma ilişkin sınav takvimi, "www.pa.edu.tr" internet sitesinden ilan edilecek.

        • 4

          PMYO 2 BİN 500 ÖĞRENCİ ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI

          PMYO'nun öğrenci alımına başvuracak adayların, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı, lise ve dengi okul mezunu olması gerekecek.

          Başvurularda, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca yapılan 2025-Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) TYT puan türünden en az 250 ham taban puan ve üzeri, şehit ve vazife malulü olanların eş ve çocuklarından ise yine aynı sınav ve puan türünden en az 200 ham taban puan ve üzeri puan alma şartı aranacak.

          Emniyet teşkilatında çalışan veya emniyet teşkilatından emekli olanların eş ve çocukları bu kapsamda yer almayacak.

        • 5

          Adayların, 18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde, düzeltmeden önceki yaş dikkate alınması kaydıyla 1 Ekim 2025 itibarıyla 18 yaşını tamamlamış ve 1 Ocak 2025 itibarıyla 26 yaşından gün almamış olması şartı aranacak.

          Başvuru yapan adaylardan kadınların 162 santimetre, erkeklerin 167 santimetreden kısa boylu olmaması, beden kitle indeksinin 18-27 arasında olması gerekecek.

        Haberi Hazırlayan: Nejla Üngül
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