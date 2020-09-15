Plörezi; akciğerin etrafını saran zarların arasında meydana gelen sıvı toplanması durumudur. Bu rahatsızlık akciğerler arasında kayganlığı sağlayan ve plevra adı verilen boşluktaki sıvının emme ve salma işlevinin bozulmasıyla; sıvı miktarının artış göstermesi sonucu oluşmaktadır.
Plörezi hastalığının ortaya çıkmasına; akciğer kanseri, tüberküloz, böbrek yetmezliği, tiroid bezlerinin düzensiz çalışması, kalp yetmezliği ve romatizmal hastalıklar neden olabilmektedir.
Bu hastalığın akciğerde meydana gelen diğer rahatsızlıklar dışında kendini gösteren bazı belirtileri bulunmaktadır. Bunlar;
Bu hastalığın oluşması durumunda evrelerine yönelik olarak cerrahi veya tıbbi olarak müdahale edilebilmektedir. Eğer daha ilk evrede teşhisi yapılmışsa; kişiye vitamin ve protein yönünden zengin gıdalar tüketmesi tavsiye edilmektedir. Sonrasında ise oluşan yüksek ateşin düşürülmesi ve istirahat edilmesi sağlanmaktadır. Görülen belirtiler hastalığın ikinci evresini göstermekteyse; akciğerde toplanan fazla sıvı boşaltılarak, kuvvetli antibiyotik tedavisine başlanmaktadır. Rahatsızlık son evreye ulaşmışsa mutlaka ameliyat edilmesi gerekmektedir.
Bu şekilde belirtiler kişide görülmekteyse erken teşhisin önemli olacağı vurgulanmalı, mutlaka doktora başvurması tavsiye edilmelidir.
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