Plácido Domingo, Murat Karahan ve soprano Elena Stikhina’ İş Sanat Gala Konseri'nde buluşuyor

İş Sanat, Türkiye İş Bankası’nın 100. yılında dünyanın en büyük seslerinden Plácido Domingo ile görkemli bir konsere imza atacak. Dünyaca ünlü solistler Murat Karahan ve soprano Elena Stikhina’nın sahnede olacağı konsere, orkestra şefi Carlo Tenan yönetimindeki Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası eşlik edecek. Konser, 28 Mayıs Salı akşamı 20.30’da Volkswagen Arena'da gerçekleşecek. Konserin biletleri Biletix’te satışa çıktı.

Plácido Domingo

Müzik tarihinde, yüzyılın en büyük seslerinden biri olarak kabul edilen Plácido Domingo, opera kariyerinin yanı sıra orkestra şefliğiyle de klasik müziğin yaşayan en büyük efsaneleri arasında yer alıyor. Yarım yüzyılı aşkın kariyeri boyunca dünyanın en önemli sahnelerinde 150’den fazla eserde rol alan Plácido Domingo, 4.400’ü aşkın performans gerçekleştirdi. Çoğu opera kayıtlarından oluşan 100’ü aşkın albüm çalışmasına imza atan Domingo, 12 kez Grammy Ödülü’nün sahibi oldu. Uluslararası müzik arenasında büyük kitlelere ulaşan ve eleştirmenler tarafından "Rönesans adamı" olarak tanımlanan Domingo, kariyeri boyunca onursal unvanlar ve sayısız prestijli ödüle layık görüldü.

Kurucusu olduğu "Operalia" adlı uluslararası şarkı yarışmasının başkanlığını yaparak genç şarkıcılara destek vermeye devam eden efsane sanatçı, 1990 yılından itibaren on yıldan fazla süre Jose Carreras ve Luciano Pavarotti ile “The Three Tenors” konserleriyle büyük kitlelerin karşısına çıktı. Şarkıcılığın yanı sıra orkestra şefi olarak 600'den fazla konser yöneten Domingo aynı zamanda İspanyol Kültürü ve Zarzuela'nın Dünya Büyükelçisi. Placido Domingo, prestijli operaların ve konser salonlarının sanat yönetmenliğini ve genel direktörlüğünü üstlenmiş, John Denver ve Julio Iglesias ile crossover’ın öncüsü oldu. Franco Zeffirelli (Cavalleria rusticana, La traviata ve Otello), Francesco Rosi (Carmen) ve Gianfranco De Bosio (Tosca) tarafından yönetilen opera filmlerinde başrolde yer aldı. 2009'dan bu yana önemli bariton rollerini seslendiren opera tarihine adını altın harflerle yazdıran Domingo'nun eşsiz sesi, tüm dünyada yankılanmaya devam ediyor.

Murat Karahan

Ülkemizin yetiştirdiği dünyaca ünlü sanatçımız, tenor Murat Karahan konserde Domingo ile birlikte sahnede olacak. Bilkent Üniversitesi’nde doktora düzeyindeki müzik eğitimi yanında, Santa Cecilia Akademisi’nde soprano Renata Scotto ve Akademi başkanı Prof. Bruno Cagli' nin de özel öğrencisi olan Karahan bugüne kadar, Berlin Staatsoper, Berlin Deutscheoper, Münih Bayerische Staatsoper, Opera Frankfurt, Wiener Staatsoper, Teatro di San Carlo Napoli, Teatro Massimo Palermo, Teatro Regio Torino, Arena di Verona, Teatro Regio Parma, Madrid Teatro Real, Las Palmas Opera, Bolshoi Theatre, Latvian Opera gibi dünyanın en önemli sahnelerinde Tosca, Il Trovatore, Aida, Turandot, Carmen, Cavalleria Rusticana, Macbeth, Manon Lescaut gibi 40’tan fazla eserin başrolüne sahip çok geniş repertuvarı ve Türk müziğinden dünya müziğinin seçkin örneklerine uzanan çeşitlilikteki özgün performanslarıyla sahne almaktadır.

2018-2023 yılları arasında, Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü ve Genel Sanat Yönetmeni olarak da görev yapan Karahan, Türk kültürünü dünya çapında opera ve bale sahnesine taşıyan Troya, Yeniden Doğuş, Göbeklitepe ve Sinan gibi önemli eserlerin bestelenmesi, ünlü isim ve prodüksiyonların festival ve önde gelen sahnelerde kapalı gişe sahnelenmesine vesile olarak ülkemizde opera ve balenin geniş kitlelere tanıtılmasında büyük rol oynamıştır. Karahan’a, aldığı pek çok ödül yanında, İtalya Cumhuriyeti Üstün Hizmet Liyakat Nişanı olan “The Ordine al Merito della Repubblica Italiana” takdim edilmiştir.

Elena Stikhina

Soprano Elena Stikhina, Moskova Konservatuvarı ve Galina Vishnevskaya Opera Şan Merkezi'nde eğitim aldı. 2016'da Plácido Domingo'nun Operalia yarışmasında ödüller kazanarak dikkatleri üzerine çeken sanatçı Mariinsky Tiyatrosu'nun Primorsky Sahnesi'ndeki ilk sahne deneyiminin ardından, yine Mariinsky Tiyatrosu'ndaki Salomé performansı ile Onegin Ödülü ve 'Golden Soffit' Tiyatro ödülü kazanarak Mariinsky'nin bir üyesi oldu. Helsinki'deki Finnish National Opera'da ve Paris Opéra'da Tatyana (Eugene Onegin), Berlin State Opera'da Mimì (La bohème), Metropolitan Opera'da Suor Angelica'nın başrolü gibi birçok önemli performansa imza attı.

Sanatçının önemli performansları arasında Wiener Staatsoper'da Cavalleria Rusticana'da Santuzza, Bayerische Staatsoper, Arena Di Verona ve Grand Théâtre de Genève'de Aida, Metropolitan Opera'da Lohengrin'de Elsa, Bayerische Staatsoper'da Manon Lescaut ve Milano'daki Teatro alla Scala'da Salome, Metropolitan Opera ve Royal Opera House Londra’da Tosca yer alıyor. Geçtiğimiz aylarda Deutsche Oper Berlin ve Bayerische Staatsoper'de Madama Butterfly, New York Metropolitan Opera'da La Bohème'de, Viyana Wiener Staatsoper'de Tosca ve Il Trittico'daki performanslarıyla eleştirmenlerden tam not alan Elena Stikhina önümüzdeki aylarda ise Amsterdam'daki Dutch National Opera'da Barrie Kosky tarafından yönetilen yeni bir prodüksiyonda Suor Angelica rolünü üstlenerek Washington'daki Kennedy Center'da Gianandrea Noseda eşliğinde Rachmaninov'un The Bells eserini seslendirecek.

Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası

Türkiye’nin önde gelen senfonik topluluklarından Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası (BİFO), 1999 yılında Gürer Aykal tarafından kuruldu. Aykal’ın onursal şefliğindeki orkestra, orkestra şefleri Sascha Goetzel ve Patrick Hahn’dan sonra 2023 yılında İtalyan şef Carlo Tenan ile konserlerini sürdürüyor.

2000’den bu yana verdiği düzenli konserlerle İstanbul’un kültür yaşamının ayrılmaz unsurlarından biri haline gelen BİFO, Renée Fleming, Hilary Hahn, Elīna Garanča, Angela Gheorghiu, Lang Lang, Maxim Vengerov, Juan Diego Flórez ve Viktoria Mullova’nın bulunduğu birçok yıldız sanatçıyla çalıştı. 2010’da ilk uluslararası kaydı Respighi, Hindemith, Schmitt’i çıkaran orkestra, aynı yıl Salzburg Festivali’nin açılış etkinlikleri kapsamında bir konser verdi. 2014 Temmuz’unda Goetzel yönetiminde BBC Proms kapsamında verdiği ve uluslararası basında övgüyle söz edilen konserlerinin ardından Rimsky-Korsakov, Balakirev, Erkin ve Ippolitov-Ivanov’un bestelerinden oluşan üçüncü albümünün tanıtımını da gerçekleştirdi. 2016 Şubat’ında Viyana’dan Almanya’ya uzanan ve Avrupa basınından olumlu eleştiriler alan bir turne gerçekleştiren topluluk, 2017 Şubat’ında Hong Kong Sanat Festivali kapsamında iki konser verdi, aynı yıl Daniel Hope ve Vadim Repin ile başarılı bir Avrupa turnesine imza attı. Topluluk 2018’de Daniel Hope ile başlayan ve Nemanja Radulović ile devam eden Avrupa turnesinin son durağı olan Théâtre des Champs Elysées’de ayakta alkışlandı.

Konser biletleri biletleri tüm Biletix gişelerinden, öğrenci ve 65 yaş üzeri biletler ise sadece İş Kuleleri ana gişeden temin edilebilir.