Plastik poşetler marketlerde ücretli olarak satılmaya başlandı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından AB mevzuatına uyum çalışmaları kapsamında hazırlanan Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği, 1 Ocak 2019'dan itibaren yürürlüğe girdi. Poşetlerin 25 kuruştan satılmaya başlaması vatandaşları yeni alternatifler üretmeye zorladı. Peki plastik poşet yerine ne kullanılabilir? İşte naylon poşet yerine kullanılabilecek ürünler...

Plastik poşetlerde ücret uygulaması 1 Ocak'tan itibaren başladı. Yasaya göre küçük plastik posetler 25 kuruş, büyük poşetler ise 50 kuruş fiyatla tüketicilere satılmaya başlandı. Plastik poşetleri ücretsiz veren satış noktalarına, kapalı satış kısmının her metrekaresi için 10 lira idari para cezası kesilecek.

Aralarında meyve, kargo ve kuru temizleme poşetlerinin yer aldığı bazı poşet grupları ücretlendirmeye tabi olmayacak. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'a göre Türkiye'de bir kişi yılda ortalama 440 adet plastik poşet kullanıyordu. Plastik poşetlerin ücretli olmasıyla bu rakamda önemli ölçüde azalma bekleniyor. Vatandaşlar plastik poşet yerine uygun fiyatlı alternatifler arıyor.

Örneğin plastik poşetlerin yaygınlaşmadığı zamanlarda herkesin evinde olduğu file çanta, hem uzun ömürlü hem de doğa dostu olması nedeniyle tekrar popülerleşti. Poşetlerin paralı satılmasının ardından pek çok kadın, gelir elde etmek için ipten alışveriş filesi örüp satıyor. File çantaların fiyat aralığı oldukça geniş. Örme pazar filesinin fiyatları 10 liradan başlıyor. Fiyatlar 25-30 liraya kadar çıkıyor.

Ücretli plastik poşet uygulamasına dikkat çekmek için kullanılabilecek bir başka alternatif de bez çanta. Hem uygun fiyatlı olan, hatta bazı kurumların ücretsiz olarak dağıttığı bez çantaları uzun bir süre kullanmak mümkün. Bez çanta fiyatları da 2,60 liradan başlıyor. Ebatlarına ve kumaş kalınlığına göre 20, 30 liraya çıkan çantalar 10'lu paketler halinde de satılıyor.

PLASTİK POŞETE 10 ALTERNATİF

Marketlerde ücretli poşetlerden almak istemeyenler, çarşıda satılan pazar çantalarına yoğun ilgi gösteriyor. Naylon poşetlerin ücret karşılığında verilmesini öngören uygulamasının başlamasının ardından, çarşı-pazar alışverişlerinde kullanılan pazar çantalarına rağbet arttı. Pazar çantasına alacağım ürünler yetmez diyorsanız, pazar arabasına yönelebilirsiniz. Üstelik tekerlekli olması nedeniyle çantayı taşımak daha kolay. Pazar çantası fiyatları 4 liradan başlıyor. Tekerlekli pazar arabaları internet üzerinden en uygun 20 liradan alıcı buluyor. Tabii tekerlek ve kumaş kalitesine göre bu rakam 100 liraya kadar yükselebiliyor.

İnternet üzerinde ya da çeşitli marketlerde kilogram üzerinden toptan poşet satın alabilirsiniz. Diğer seçeneklere göre pek doğa dostu değil ancak cebiniz için daha uygun olabilir. Piyasada fiyatlar çeşitlilik gösterse de toptan satılan poşetlerin tanesi 25 kuruştan az tutuyor. Örneğin 15 liradan satışa sunulan 100 adet orta boy toptan poşetin tanesi 15 kuruşa geliyor.

Plastik poşetlerden kaynaklanan çevre kirliliğinin önlenmesi için tercih edilebilecek bir seçenek de kese kağıdı! Uzun süreli kullanıma çok yatkın olmasa da çevreye zarar vermediği bir gerçek. Kese kağıdı fiyatları kilosuna ve adedine göre 5 ila 90 lira arasında değişiyor.

Büyük sırt çantaları poşetlerden daha uzun ömürlü ve oldukça kullanışlı. Büyük sırt çantalarına hem çok fazla eşya sığdırabilirsiniz. Ayrıca kollarınızdaki ağırlık azalacağından daha rahat hareket edebilirsiniz. Sırt çantalarının fiyatları 20 liradan başlıyor. Kalitesine göre 200, 300 liraya kadar artış gösteriyor.

Bu alternatifler dışında market alışverişinizi eve sipariş edip, poşet istemeyerek de tasarruf edebilirsiniz.