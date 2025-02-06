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        Haberler Bilgi Yaşam Plasenta yenir mi, sağlığa zararı var mı? Plasenta yemek günah mı?

        Plasenta yenir mi, sağlığa zararı var mı? Plasenta yemek günah mı?

        Doğum sırasında bebeğin beslenmesini sağlayan ve doğumdan sonra vücuttan atılan plasenta tarih boyunca farklı kültürlerde çeşitli şekillerde değerlendirilmiştir. Özellikle Batı ülkelerinde tüketimi popülerleşen plasenta, birçok tartışmayı da beraberinde getiriyor. Modern dünyada alışkanlık haline gelmeye başlayan plasenta tüketimi dini boyunun dışında sağlık açısından da etik tartışmaları gündeme getiriyor. İşte doğum sonrası plasenta tüketimine ilişkin merak edilenler….

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.02.2025 - 16:55 Güncelleme: 06.02.2025 - 16:55
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        Plasenta yenir mi?
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        Son yıllarda farklı kültürlerde doğum sonrası plasenta tüketimi tartışmalı bir konu haline geldi. Doğum sırasında bebeğin oksijen almasını ve beslenmesini sağlayan organlardan biri olan plasenta, doğumdan sonra vücuttan atılır. Hem dini açıdan hem de sağlık açısından tartışma yaratan Plasenta tüketiminin faydalı olduğu iddiaları bulunur. İçerdiği besin öğeleri ile kimileri için faydalı olarak görülebilen plasenta tüketimi, kimileri için ise bilimsel temele oturtulmamış risk taşıyan bir durum olarak görülür. Plasenta yenir mi, Plasenta yemek zararlı mı? sorularının yanıtı için gözler Diyanet İşleri Başkanlığı’nın açıklamasına çevrildi. İşte Plasenta tüketiminin sağlığa faydaları ve zararlarına ilişkin detaylar…

        PLASENTA YENİR Mİ?

        Dünya genelinde popülerleşmeye başlayan plasenta tüketimi. Özellikle Batı ülkelerinde kullanılır. “Plasenta kapsülleri” ya da “Plasenta yeme” olarak adlandırılan bu uygulama genellikle doğumdan sonra yapılır. Kurutularak, pişirilerek ya da kapsül halinde tüketilir. Bu yöntemi savunanlar, doğum sonrası plasenta tüketiminin annelerin iyileşmesine katkı sağladıkları ve depresyon risklerini azalttıklarını iddia ederler. Fakat bilimsel olarak bu iddiaları destekleyen yeterli kanıtlar bulunmaz. Plasentanın içeriğindeki bazı mineral ve vitaminler dengeli bir diyetle zaten alınabilir. Plasenta tüketiminin potansiyel riskleri ve yan etkileri göz önüne alındığında bu uygulamanın güvenilir olmadığı vurgulanır.

        PLASENTA YEMEK ZARARLI MI?

        Plasenta tüketiminin birçok alası riski ve zararı bulunur.Plasenta tüketiminin olası zararları şu şekildedir;

        Bakteriyel Enfeksiyonlar: Doğum esnasında anne ve bebeğin vücudundan atılan plasenta, bakterilerle temas edebilir ve enfeksiyon riskini artırabilir.

        Toksinlerin Birikimi: Anne vücudundaki atık madde ve toksinleri süzme görevini üstlenen plasentanın tüketimi toksinlerin vücut geri alınmasına sebebiyet verebilir.

        Besin Değeri Belirsizliği: Sağlıklı bir diyetle birlikte alınabilecek kadar besin içeren plasentanın, sağlık açısından büyük bir yarar sağladığına ilişkin bilimsel bir kanıt bulunmaz.

        Psikolojik Etkiler: Plasenta tüketiminin bazı kişilerde mide bulantısı, rahatsızlık ve psikolojik etkiler yaratabildiği de bilinir.

        PLASENTA YEMEK DİNİ AÇIDAN GÜNAH MI?

        İslam dini açısından merak edilen konulardan biri de plasenta tüketiminin dini boyutudur. İslam’ın temel kurallarına uygunluğunu esas alan Diyanet İşleri Başkanlığı, bu konuyu değerlendirirken İnsan yaratılışını ön plana alır.

        İnsan bedeninin her bir parçası, uzvunun kutsal olarak kabul edildiği İslam dininde doğum sonrası plasentanın yenesi uygun bulunmaz. İnsan bedenine saygı gösterilen İslam'da, vücuttan atılan bir parçanın yenmesi bedenin kutsallığına aykırı olarak değerlendirilir.

        Bu tür uygulamaların dini bir gereklilik olmadığına dikkat çeken Diyanet İşleri Başkanlığı, plasenta yemenin İslam’da uygun görülmediğine ve bazı durumlarda günah olarak kabul edildiğine dikkat çeker.

        PLASENTA YEMEK HANGİ KÜLTÜRLERDE YAYGIN?

        Bazı kültürlerce geleneksel bir uygulama olarak görülen plasenta tüketimi, özellikle eski Çin tıbbında yer alır. Kurutularak ilaç olarak da kullanılan plasenta, bazı Batı toplumlarında anne sağlığına faydalı olarak görülerek tüketilir. Fakat geleneksel inançlara dayanan bu tür uygulamaların bilimsel bir temeli yoktur.

        PLASENTA TÜKETİMİNE BİLİMSEL YAKLAŞIM

        Bilimsel araştırmalar sonucunda, plasenta tüketiminin sağlık açısından belirgin bir faydasının olmadığına işaret edilmiştir. Ayrıca, işlenme yöntemleri göz önüne alındığında sağlık risklerini de beraberinde getireceği de vurgulanır. Plasenta tüketimi yerine mineral ve vitamin takviyeleri ile dengeli bir diyet tavsiye edilir.

        Amerikan Kadın Doğum ve Jinekoloji Derneği (ACOG), tarafından yapılan açıklamalar, plasenta yemenin sağlık üzerindeki etkilerine ilişkin çalışmaların yetersiz olduğuna dikkat çekmiştir. Bu sebeple uzmanlar, doğum sonrasında plasenta tüketimi yerine kanıtlanmış yöntemlerle destek almayı önerir.

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        Haberi Hazırlayan: Rıza Gereniz
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