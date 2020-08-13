Planet, 3C Payment’ı satın aldı

Türkiye’de dijital Tax Free hizmeti veren tek firma olan Planet, dünyanın hızla büyüyen ödeme geçidi sağlayıcısı 3C Payment'ı satın aldığını duyurdu.
Satın almayla 3C Payment'ın ağ geçidi, entegrasyonu ve terminal kapasitesi Planet'in katma değerli ödeme hizmetlerinin birleştirilerek mülteri deneyiminin geliştirilmesi hedefleniyor.
Planet ve 3C Payment, Visa, MasterCard ve American Express gibi yaygın ödeme araçlarının yanında Alipay, WeChat Pay ve UnionPay gibi alternatif ödeme araçlarına da yönelmek durumunda olan sektörlere ve şirketlere çözümler sunuyor.
Ödeme hizmetlerinde 30 yılı aşkındır faaliyet gösteren 3C Payment şirketi perakende, konaklama, yiyecek-içecek ve otopark sektöründe yüz yüze veya online ödeme çözümleri sağlıyor. Şirketin 47 ülkede 11 binden fazla müşteriye hizmet sunduğu ve 22 milyar Euro değerindeki 300 milyonu aşkın işleme aracılık ettiği ifade edikdi.
Planet CEO'su Patrick Waldron, "Dünyanın en güvenilir konaklama ödeme geçidini sunan 3C, mevcut müşterilerimizin ödeme sistemlerinde kullandıkları özel kurumsal entegrasyon hizmetleri sağlıyor. 3C’yi Planet ile birleştirerek üye işyerleri, alıcılar ve müşteriler için ödeme deneyimini basitleştiren yeni ve benzersiz bir teklif oluşturuyoruz" ifadelerini kullandı.
3C CEO'su Tim Goodman ise "Planet ile birleşerek üye işyerleri, alıcılar ve müşteriler için ödeme deneyimini basitleştiren yeni ve benzersiz bir ödeme platformu oluşturuyoruz. 3C Payment, Planet'in çatısı altında müşterilerimize, uzun vadede büyüyebilmelerinde kilit öneme sahip kur dönüşümü ve KDV iadesi gibi satın alma ve gelir getiren ürünlerini sunma şansına sahip olacak. Covid-19 küresel piyasaları belirsizliğin içine sürüklemiş olsa da, bu anlaşma sayesinde talebin tekrar yükselmeye başlamasıyla birlikte daha fazla işlemi destekleyebileceğiz" şeklinde açıklama yaptı.
Planet Türkiye Başkanı Mehmet Baykam da: “Planet Türkiye olarak 3C Payment ile gerçekleşen birleşmeden çok memnunuz. Bu sayede sunduğumuz hizmetler çoğaltırken, aynı zamanda ürün ve müşteri portföyümüzü genişletebileceğiz. Global pandamı krizi sırasında başarıyla tamamlanan birleşme, şirketimizin finansal gücünü ve sağlam duruşunu sergilemektedir. Şu anda Türkiye’de Tax Free işine odaklanmış durumdayız, ancak gelecekte yerel pazarda ödeme hizmetlerimizi de başlatmayı planlıyoruz” dedi.
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