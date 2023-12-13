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        Haberler Gündem Plaka detayına dikkat! MHP lideri Devlet Bahçeli'den milletvekiline özel hediye

        Plaka detayına dikkat! MHP lideri Devlet Bahçeli'den milletvekiline özel hediye

        Klasik araç tutkusuyla bilinen MHP lideri Devlet Bahçeli, partisinin Antalya Milletvekili Abdurrahman Başkan'a klasik otomobil hediye etti. Aracın plakasındaki 100. yıl detayı dikkat çekti.

        Kaynak
        Habertürk / DHA
        Giriş: 13.12.2023 - 12:13 Güncelleme: 13.12.2023 - 12:56
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        Bahçeli'den özel hediye: Plakaya dikkat!
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        Klasik otomobillere tutkusuyla tanınan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin Antalya Milletvekili Abdurrahman Başkan'a 1982 model Mercedes otomobil hediye etti.

        Milletvekili Abdurrahman Başkan, MHP Genel Başkanı Bahçeli ve hediye edilen otomobille birlikte fotoğraflarını sosyal medya hesaplarından paylaştı.

        Başkan, paylaşımında, "Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli Beyefendi'den, Cumhuriyetimizin 100. Yılına özel 1923 plakalı bu araç, ben ve ailem tarafından nesilden nesile, nice 100 yıllar boyunca en özel hatıra olarak saklanacaktır" dedi.

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