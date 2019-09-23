Plaj voleybolunda Balkan Şampiyonası

İzmir Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, şampiyonanın 27-29 Eylül'de Bostanlı Plaj Voleybolu Sahası'nda gerçekleştirileceği belirtildi.

Organizasyonda Türkiye'nin yanı sıra Sırbistan, Kosova, Moldova, Romanya ve Bulgaristan'dan 28 takımın mücadele edeceği bildirildi.

Ev sahibi Türkiye'nin erkeklerde 9, kadınlarda da 11 takım ile şampiyonada yer alacağı kaydedildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İzmir Büyükşehir Belediyespor Kulübü Başkanı Ersan Odaman, önemli bir turnuva organizasyonunda yer almaktan dolayı mutlu olduklarını belirtti.

Birçok uluslararası turnuvaya talip olacaklarını bildiren Odaman, "27-29 Eylül'de İzmir'de ilk kez Balkan Plaj Voleybol Şampiyonası düzenlenecek. İzmir, bu branştaki önemli organizasyonlardan birine ev sahipliği yapacak. Güzel bir şampiyona geçireceğimizden eminiz. Tüm İzmirlileri Bostanlı'da yeni yapılan voleybol sahalarına bekliyoruz." ifadelerini kullandı.