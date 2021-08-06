PKK'dan kaçtı, ikna sonucu teslim oldu

Terör örgütü PKK'ya ait bir kamptan kaçan teröristin Türkiye sınırına yakın köye sığındığı bilgisi alınması üzerine hemen harekete geçildi.

Kimliği belirlenen teröristin Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yaşayan ailesine ulaşan TSK unsurlarınca gerçekleştirilen ikna çalışmalarının ardından örgüt mensubu hudut hattında teslim oldu. Sorgulamasının ardından terörist, ailesiyle bir araya getirildi.