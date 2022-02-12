Pizzi ve Trezeguet 11’de

Spor Toto Süper Lig’in 25. haftasında Başakşehir, Gaziantep FK’yı ağırlıyor. Bu müsabakaya turuncu-lacivertlilerin devre arası transfer döneminde Aston Villa’dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Trezeguet ile Benfica’dan kiralanan Pizzi, 11’de başladı.

Yeni transferler, Medipol Başakşehir’le ilk antrenmanlarına 9 Şubat Çarşamba günü çıkmıştı.

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