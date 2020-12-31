Kırklareli İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Karacaibrahim Mahallesi'nde bir evde kumar oynandığı ihbarı üzerine harekete geçti.

Düzenlenen operasyon kapsamında ekipler pizzacı kılığında eve girmeyi başardı. İHA'nın haberine göre; evde kumar oynandığını tespit eden polis ekipleri, Kovid-19 önlemlerini ihlal eden M.E ve S.Ö’yü gözaltına aldı.