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        Piyasalarda gün sonu

        Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 235,91 puan artarak 10.682,15 puandan kapandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.07.2024 - 19:11 Güncelleme: 03.07.2024 - 19:12
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        BIST 100 endeksi, güne 48,48 puan ve yüzde 0,46 artarak 10.494,72 puandan başladı.

        Gün içinde en düşük 10.480,38 ve en yüksek 10.688,53 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 2,26 artışla 10.682,15 puandan tamamladı.

        Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 3,15, sanayi endeksi yüzde 1,56, teknoloji endeksi yüzde 0,78 ve hizmetler endeksi yüzde 0,55 değer kazandı.

        BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 335,80 puan ve yüzde 2,96 kazançla 11.674,09 puandan kapandı.

        BIST 100 endeksine dahil hisselerin 67'si prim yaptı, 32'si geriledi. Ereğli Demir Çelik, Türk Hava Yolları, Türkiye İş Bankası (C), Akbank ile Tüpraş en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

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        ALTININ ONS FİYATI 2 BİN 362 DOLAR

        Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.25 itibarıyla 2 bin 362 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı yüzde 2,3 artarak 2 milyon 475 bin liraya yükseldi.

        Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 18 Şubat 2026 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 37,06'dan, bileşik getirisi de yüzde 40,49'dan gerçekleşti.

        Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 32,4701 lira, satışta 32,6002 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 32,6062 lira, satışta 32,7368 lira olarak belirlemişti.

        Uluslararası piyasalarda saat 18.25 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0800, sterlin/dolar paritesi 1,2770 ve dolar/yen paritesi de 161,40 düzeyinde seyrediyor.

        Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı yüzde 0,4 azalışla 86 dolardan işlem görüyor.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir, temsilidir.

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