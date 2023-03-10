Piyasalarda gün sonu

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BIST 100 endeksi, güne 49,54 puan ve yüzde 0,91 değer kaybederek 5.396,68 puandan başladı. Gün içinde en düşük 5.375,90, en yüksek 5.453,85 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,13 azalışla 5.384,56 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,54, sanayi endeksi yüzde 1,84, teknoloji endeksi yüzde 1,67 değer kaybetti, hizmetler endeksi yüzde 0,11 değer kazandı.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 79,90 puan ve yüzde 1,33 düşüşle 5.930,26 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 35'i prim yaptı, 62'si geriledi. Ereğli Demir Çelik, İş Bankası (C), Akbank, Yapı Kredi Bankası ve Oyak Çimento en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

ALTININ ONSU 1.863,65 DOLAR

​​​​​​​Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla 1.863,65 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,60 kazanımla 1 milyon 134 bin 500 liradan tamamladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 18,9242 lira, satışta 19,0000 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 18,9162 lira, satışta 18,9920 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.20 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0686, sterlin/dolar paritesi 1,2101, dolar/yen paritesi de 134,41 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı, yüzde 0,15 yükselişle 81,42 dolardan işlem görüyor.

Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir, temsilidir.

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