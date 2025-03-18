Piyasalarda gün sonu: 18 Mart 2025 Salı Borsa İstanbul, dolar, altın ve kripto paralarda son durum
Borsa İstanbul günü (18 Mart 2025 Salı) düşüş ile tamamladı. BIST 100 endeksi, yüzde -0,45 değer kaybederek 10.813,45 puanla günü kapattı.Dolar yüzde 0,16 yükselerek 36,70 liradan kapanış yaptı.Serbest piyasada gram altın ise günlük yüzde 1,06 ile 3.573,75 liraya çıktı.
18 Mart 2025 Salı, BIST 100 günü -0,45 düşerek 10.813,45 puandan tamamladı. Endeks gün içinde en yüksek 10872.2400 puandan işlem görürken en düşük 10752.0400 puanı gördü.
Borsa İstanbul'da günün en çok yükseliş gösteren 3 hissesi USAK,EGEPO,EUHOL, en çok değer kaybı yaşanan 3 hisse ise SUNTK,BARMA,PEHOL.
Borsa'da en çok işlem görenler
İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler THYAO (9.691.856.202.00 TL), KCHOL (7.542.748.799.80 TL), ASELS (7.192.906.499.00 TL) oldu.
|HİSSE ADI
|KAPANIŞ
|ORAN
|HACİM
|
327.00 ₺
|
-2.10 %
|
9.691.856.202
|
184.10 ₺
|
0.88 %
|
7.542.748.800
|
123.40 ₺
|
1.40 %
|
7.192.906.499
|
25.66 ₺
|
0.31 %
|
5.697.802.944
|
109.20 ₺
|
-0.18 %
|
5.122.571.968
Borsa'da değeri en çok artan ve azalan hisseler
|HİSSE ADI
|KAPANIŞ
|ORAN
|HACİM
|
3.08 ₺
|
10.00 %
|
787.800.004
|
23.98 ₺
|
10.00 %
|
99.093.202
|
12.76 ₺
|
10.00 %
|
39.635.514
|
13.44 ₺
|
9.98 %
|
158.829.175
|
9.48 ₺
|
9.98 %
|
67.876.043
|HİSSE ADI
|KAPANIŞ
|ORAN
|HACİM
|
34.56 ₺
|
-10.00 %
|
480.810.148
|
18.74 ₺
|
-9.99 %
|
202.828.056
|
17.65 ₺
|
-9.99 %
|
3.898.901.362
|
137.30 ₺
|
-9.97 %
|
22.691.592
|
25.66 ₺
|
-9.96 %
|
267.835.836
Serbest Piyasada döviz fiyatları (18 Mart 2025 Salı)
Dolar/TL yüzde 0,16 artarak 36,70 lira oldu, Euro/TL yüzde 0,09 yükselerek 40,08 lirayla günü tamamladı.
|DÖVİZ
|KAPANIŞ
|ORAN
|
U
|
36,70 ₺
|
0,16 %
|
E
|
40,08 ₺
|
0,09 %
Altın fiyatlarında son durum (18 Mart 2025 Salı)
Uluslararası piyasalarda altının ons fiyatı yüzde 1,03 değer kazanarak 3.031,54 dolara yükseldi. Yurt içinde ise serbest piyasada gram altın yüzde 1,06 değer kazanarak 3.573,75 liradan işlem gördü. Çeyrek altın 5.843,09 liradan işlem görürken, Cumhuriyet altını ise 23.300,87 lira oldu.
|ALTIN CİNSİ
|KAPANIŞ
|ORAN
|
3.031,54 ₺
|
1,03 %
|
3.573,75 ₺
|
1,06 %
|
23.300,87 ₺
|
1,06 %
|
5.843,09 ₺
|
1,06 %
Diğer piyasalar
Bitcoin, TSİ 18:30 sularında yüzde -2,17 azalış ile 81.666,00 dolara geldi. En büyük ikinci kripto para Ethereum yüzde -1,22 düşüş ile 1.890,32 doları buldu. Brent Petrol ise 71,18 dolar