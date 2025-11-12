Habertürk
        Piyasalarda gün sonu: 12 Kasım 2025 Çarşamba Borsa İstanbul, dolar, altın ve kripto paralarda son durum

        Piyasalarda gün sonu: 12 Kasım 2025 Çarşamba Borsa İstanbul, dolar, altın ve kripto paralarda son durum

        Borsa İstanbul günü (12 Kasım 2025 Çarşamba) yükseliş ile tamamladı. BIST 100 endeksi, yüzde 0,61 değer kazanarak 10.640,86 puanla günü kapattı.Dolar ise 42,24 liraya yükseldi.Serbest piyasada gram altın ise günlük yüzde 0,83 ile 5.652,63 liraya çıktı.

        Giriş: 12.11.2025 - 18:30 Güncelleme: 12.11.2025 - 18:30
        12 Kasım 2025 Çarşamba Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi günü 10.640,86 puanla kapatırken günlük yükseliş % 0,61 olarak gerçekleşti.

        Bugün Borsa İstanbul'da en çok yükselen 3 hisse SANEL,MANAS,OYAYO, en çok değer kaybının görüldüğü 3 hisse ise LYDYE,QUAGR,GZNMI oldu.

        Borsa'da en çok işlem görenler

        İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler THYAO (10.185.491.104.25 TL), KOZAL (8.099.868.749.40 TL), TEHOL (6.672.261.529.86 TL) oldu.

        Borsa'da değeri en çok artan ve azalan hisseler

        Serbest Piyasada döviz fiyatları (12 Kasım 2025 Çarşamba)

        Bugün Dolar/TL yüzde 0,05 artış ile 42,24 liraya yükseldi, Euro/TL yüzde -0,01 düşüş ile 48,94 liraya geldi.

        Altın fiyatlarında son durum (12 Kasım 2025 Çarşamba)

        Uluslararası piyasalarda altının ons fiyatı yüzde 1,00 değer kazanarak 4.168,20 dolara yükseldi. Yurt içinde ise serbest piyasada gram altın yüzde 0,83 değer kazanarak 5.652,63 liradan işlem gördü. Çeyrek altın 9.242,05 liradan işlem görürken, Cumhuriyet altını ise 36.855,15 lira oldu.

        Diğer piyasalar

        Bitcoin, Türkiye saati ile 18:30 itibariyle yüzde -0,48 düşüş ile 103.582,00 doları gördü. Ethereum ise yüzde -0,86 azalış ile 3.481,38 dolar.Brent Petrol ise 63,41 dolar

