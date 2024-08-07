Piyasa raporu (07 Ağustos 2024 Çarşamba): Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda son durum

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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 07 Ağustos 2024 Çarşamba tarihinde günü 10.024,31 puanla bitirdi, günlük yükseliş 1,45 oldu.

Borsa İstanbul'da günün en çok yükseliş gösteren 3 hissesi YAYLA,AKYHO,AVGYO, en çok değer kaybı yaşanan 3 hisse ise USAK,RYSAS,MARKA.

Borsa'da en çok işlem görenler

İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler THYAO (12.230.103.322.00 TL), EREGL (6.741.013.489.74 TL), KOZAL (4.489.485.374.36 TL) oldu.

Borsa'da değeri en çok artan ve azalan hisseler

Serbest Piyasada döviz fiyatları (07 Ağustos 2024 Çarşamba)