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        Haberler Ekonomi Para Piyasalar Piyasa kapanışı: 18 Kasım 2024 Pazartesi Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda bugün ne oldu? - Borsa Haberleri

        Piyasa kapanışı: 18 Kasım 2024 Pazartesi Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda bugün ne oldu?

        Borsa bugün (18 Kasım 2024 Pazartesi) günü yükseliş ile tamamladı. BIST 100 endeksi, yüzde 0,06 değer kazanarak 9.395,39 puanla günü kapattı.Dolar ise 34,58 liraya yükseldi.Gram altın ise yüzde 2,25 ile 2.900,75 liradan işlem gördü.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.11.2024 - 18:30 Güncelleme: 18.11.2024 - 18:30
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        Piyasa kapanışı: 18 Kasım 2024 Pazartesi Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda bugün ne oldu?
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        18 Kasım 2024 Pazartesi, BIST 100 günü 0,06 yükselerek 9.395,39 puandan tamamladı. Endeks gün içinde en yüksek 9445.3000 puandan işlem görürken en düşük 9315.2700 puanı gördü.

        Bugün Borsa İstanbul'da en çok yükselen 3 hisse DIRIT,KSTUR,KRDMA, en çok değer kaybının görüldüğü 3 hisse ise CEOEM,SURGY,BRMEN oldu.

        Borsa'da en çok işlem görenler

        İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler THYAO (7.628.999.862.75 TL), YKBNK (5.995.895.426.04 TL), ISCTR (5.454.569.568.17 TL) oldu.

        En Çok İşlem Görenler
        TÜMÜ
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        T
        288.75
        -0.35 %
        7.628.999.863
        Y
        27.42
        0.00 %
        5.995.895.426
        I
        12.98
        2.04 %
        5.454.569.568
        E
        50.50
        0.40 %
        4.286.821.793
        K
        26.28
        1.78 %
        4.141.973.213
        En Çok İşlem Görenler TÜMÜNÜ GÖR

        Borsa'da değeri en çok artan ve azalan hisseler

        Yükselen Hisseler
        TÜMÜ
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        D
        22.68
        9.99 %
        11.370.984
        K
        3,667.50
        9.97 %
        3.594.150
        K
        22.98
        9.95 %
        221.932.200
        Y
        4.99
        9.91 %
        193.925.046
        I
        1.45
        9.85 %
        133.469.696
        Yükselen Hisseler TÜMÜNÜ GÖR

        Yükselen Hisseler
        TÜMÜ
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        C
        36.62
        -9.98 %
        140.689.986
        S
        48.84
        -9.97 %
        230.880.698
        B
        6.21
        -9.87 %
        3.359.114
        P
        31.66
        -9.54 %
        65.061.583
        M
        3.39
        -8.87 %
        224.286.592
        Yükselen Hisseler TÜMÜNÜ GÖR

        Serbest Piyasada döviz fiyatları (18 Kasım 2024 Pazartesi)

        Bugün Dolar/TL yüzde 0,42 artış ile 34,58 liraya yükseldi, Euro/TL yüzde 0,69 yükseliş ile 36,56 liraya geldi.

        Döviz Fiyatları
        TÜMÜ
        DÖVİZ KAPANIŞ ORAN
        U
        USD/TRY
        34,58
        0,42 %
        E
        EUR/TRY
        36,56
        0,69 %
        Döviz Fiyatları TÜMÜNÜ GÖR

        Altın fiyatlarında son durum (18 Kasım 2024 Pazartesi)

        Altının ons fiyatı uluslararası piyasalarda günlük yüzde 1,87 :artarakazalarak 2.611,21 dolar oldu. Gram altın yurt içinde yüzde 2,25 yükseliş sonucu 2.900,75 lirayı buldu. Çeyrek altın % 2,25 yükselerek 4.742,73 lira oldu. Cumuhuriyet altını ise 18.912,92.

        Altın Fiyatları
        TÜMÜ
        ALTIN CİNSİ KAPANIŞ ORAN
        A
        ALTIN/ONS
        2.611,21
        1,87 %
        G
        GRAM ALTIN
        2.900,75
        2,25 %
        C
        CUMHURİYET ALTINI
        18.912,92
        2,25 %
        ÇEYREK ALTIN
        4.742,73
        2,25 %
        Altın Fiyatları TÜMÜNÜ GÖR

        Diğer piyasalar

        Türkiye saati ile 18:30 itibarıyla Bitcoin yüzde 0,12 değer kazanarak 90.493,00 dolar oldu. Piyasa değeri bakımından en büyük ikinci kripto para olan Ethereum ise yüzde -0,10 yükselerek 3.089,47 dolardan işlem gördü.

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