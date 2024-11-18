Piyasa kapanışı: 18 Kasım 2024 Pazartesi Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda bugün ne oldu?
Borsa bugün (18 Kasım 2024 Pazartesi) günü yükseliş ile tamamladı. BIST 100 endeksi, yüzde 0,06 değer kazanarak 9.395,39 puanla günü kapattı.Dolar ise 34,58 liraya yükseldi.Gram altın ise yüzde 2,25 ile 2.900,75 liradan işlem gördü.
18 Kasım 2024 Pazartesi, BIST 100 günü 0,06 yükselerek 9.395,39 puandan tamamladı. Endeks gün içinde en yüksek 9445.3000 puandan işlem görürken en düşük 9315.2700 puanı gördü.
Bugün Borsa İstanbul'da en çok yükselen 3 hisse DIRIT,KSTUR,KRDMA, en çok değer kaybının görüldüğü 3 hisse ise CEOEM,SURGY,BRMEN oldu.
Borsa'da en çok işlem görenler
İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler THYAO (7.628.999.862.75 TL), YKBNK (5.995.895.426.04 TL), ISCTR (5.454.569.568.17 TL) oldu.
|HİSSE ADI
|KAPANIŞ
|ORAN
|HACİM
|
288.75 ₺
|
-0.35 %
|
7.628.999.863
|
27.42 ₺
|
0.00 %
|
5.995.895.426
|
12.98 ₺
|
2.04 %
|
5.454.569.568
|
50.50 ₺
|
0.40 %
|
4.286.821.793
|
26.28 ₺
|
1.78 %
|
4.141.973.213
Borsa'da değeri en çok artan ve azalan hisseler
|HİSSE ADI
|KAPANIŞ
|ORAN
|HACİM
|
22.68 ₺
|
9.99 %
|
11.370.984
|
3,667.50 ₺
|
9.97 %
|
3.594.150
|
22.98 ₺
|
9.95 %
|
221.932.200
|
4.99 ₺
|
9.91 %
|
193.925.046
|
1.45 ₺
|
9.85 %
|
133.469.696
|HİSSE ADI
|KAPANIŞ
|ORAN
|HACİM
|
36.62 ₺
|
-9.98 %
|
140.689.986
|
48.84 ₺
|
-9.97 %
|
230.880.698
|
6.21 ₺
|
-9.87 %
|
3.359.114
|
31.66 ₺
|
-9.54 %
|
65.061.583
|
3.39 ₺
|
-8.87 %
|
224.286.592
Serbest Piyasada döviz fiyatları (18 Kasım 2024 Pazartesi)
Bugün Dolar/TL yüzde 0,42 artış ile 34,58 liraya yükseldi, Euro/TL yüzde 0,69 yükseliş ile 36,56 liraya geldi.
|DÖVİZ
|KAPANIŞ
|ORAN
|
U
|
34,58 ₺
|
0,42 %
|
E
|
36,56 ₺
|
0,69 %
Altın fiyatlarında son durum (18 Kasım 2024 Pazartesi)
Altının ons fiyatı uluslararası piyasalarda günlük yüzde 1,87 :artarakazalarak 2.611,21 dolar oldu. Gram altın yurt içinde yüzde 2,25 yükseliş sonucu 2.900,75 lirayı buldu. Çeyrek altın % 2,25 yükselerek 4.742,73 lira oldu. Cumuhuriyet altını ise 18.912,92.
|ALTIN CİNSİ
|KAPANIŞ
|ORAN
|
2.611,21 ₺
|
1,87 %
|
2.900,75 ₺
|
2,25 %
|
18.912,92 ₺
|
2,25 %
|
4.742,73 ₺
|
2,25 %
Diğer piyasalar
Türkiye saati ile 18:30 itibarıyla Bitcoin yüzde 0,12 değer kazanarak 90.493,00 dolar oldu. Piyasa değeri bakımından en büyük ikinci kripto para olan Ethereum ise yüzde -0,10 yükselerek 3.089,47 dolardan işlem gördü.