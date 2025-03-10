Piyasa kapanışı: 10 Mart 2025 Pazartesi Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda bugün ne oldu? - Borsa Haberleri

Piyasa kapanışı: 10 Mart 2025 Pazartesi Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda bugün ne oldu? - Borsa Haberleri

Piyasa kapanışı: 10 Mart 2025 Pazartesi Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda bugün ne oldu?

Piyasa kapanışı: 10 Mart 2025 Pazartesi Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda bugün ne oldu?

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 10 Mart 2025 Pazartesi tarihinde günü 10.422,24 puanla bitirdi, günlük düşüş -0,81 oldu.

Borsa İstanbul’da günün en çok yükselen 3 hissesi USAK,MMCAS,INGRM olurken en çok değer kaybeden 3 hisse FENER,MEGAP,CEOEM oldu.

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Borsa'da en çok işlem görenler

İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler THYAO (11.099.597.067.50 TL), ASELS (10.584.615.814.00 TL), YKBNK (8.975.852.126.44 TL) oldu.

Borsa'da değeri en çok artan ve azalan hisseler

Serbest Piyasada döviz fiyatları (10 Mart 2025 Pazartesi)

Dolar/TL yüzde 0,24 artarak 36,55 lira oldu, Euro/TL yüzde 0,26 yükselerek 39,65 lirayla günü tamamladı.

Altın fiyatlarında son durum (10 Mart 2025 Pazartesi)

Altının ons fiyatı uluslararası piyasalarda günlük yüzde -0,04 :artarakazalarak 2.907,99 dolar oldu. Gram altın yurt içinde yüzde -0,02 düşüş sonucu 3.411,32 lirayı buldu. Çeyrek altın % -0,01 düşerek 5.578,16 lira oldu. Cumuhuriyet altını ise 22.241,80.

Diğer piyasalar

Bitcoin, TSİ 18:30 sularında yüzde -3,99 azalış ile 80.138,00 dolara geldi. En büyük ikinci kripto para Ethereum yüzde -4,35 düşüş ile 2.020,18 doları buldu. Brent Petrol ise 69,77 dolar