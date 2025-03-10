Piyasa kapanışı: 10 Mart 2025 Pazartesi Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda bugün ne oldu?
Borsa bugün (10 Mart 2025 Pazartesi) günü düşüş ile tamamladı. BIST 100 endeksi, yüzde -0,81 değer kaybederek 10.422,24 puanla günü kapattı.Dolar/TL yüzde 0,24 artış ile 36,55 liraya çıktı. Serbest piyasada gram altın ise günlük yüzde -0,02 değer kaybederek 3.411,32 liraya düştü.
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 10 Mart 2025 Pazartesi tarihinde günü 10.422,24 puanla bitirdi, günlük düşüş -0,81 oldu.
Borsa İstanbul’da günün en çok yükselen 3 hissesi USAK,MMCAS,INGRM olurken en çok değer kaybeden 3 hisse FENER,MEGAP,CEOEM oldu.
Borsa'da en çok işlem görenler
İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler THYAO (11.099.597.067.50 TL), ASELS (10.584.615.814.00 TL), YKBNK (8.975.852.126.44 TL) oldu.
|HİSSE ADI
|KAPANIŞ
|ORAN
|HACİM
|
335.75 ₺
|
-0.07 %
|
11.099.597.068
|
108.20 ₺
|
-3.57 %
|
10.584.615.814
|
31.72 ₺
|
0.44 %
|
8.975.852.126
|
173.00 ₺
|
2.19 %
|
8.595.780.432
|
16.24 ₺
|
1.12 %
|
7.656.872.202
Borsa'da değeri en çok artan ve azalan hisseler
|HİSSE ADI
|KAPANIŞ
|ORAN
|HACİM
|
2.42 ₺
|
10.00 %
|
401.234.570
|
26.62 ₺
|
10.00 %
|
3.636.130
|
56.75 ₺
|
9.98 %
|
29.815.840
|
34.40 ₺
|
9.97 %
|
338.927.464
|HİSSE ADI
|KAPANIŞ
|ORAN
|HACİM
|
52.85 ₺
|
-9.97 %
|
1.143.650.727
|
3.03 ₺
|
-9.55 %
|
10.111.567
|
27.90 ₺
|
-7.68 %
|
86.303.992
|
89.75 ₺
|
-7.28 %
|
233.278.304
|
14.88 ₺
|
-6.24 %
|
220.544.188
Serbest Piyasada döviz fiyatları (10 Mart 2025 Pazartesi)
Dolar/TL yüzde 0,24 artarak 36,55 lira oldu, Euro/TL yüzde 0,26 yükselerek 39,65 lirayla günü tamamladı.
|DÖVİZ
|KAPANIŞ
|ORAN
|
U
|
36,55 ₺
|
0,24 %
|
E
|
39,65 ₺
|
0,26 %
Altın fiyatlarında son durum (10 Mart 2025 Pazartesi)
Altının ons fiyatı uluslararası piyasalarda günlük yüzde -0,04 :artarakazalarak 2.907,99 dolar oldu. Gram altın yurt içinde yüzde -0,02 düşüş sonucu 3.411,32 lirayı buldu. Çeyrek altın % -0,01 düşerek 5.578,16 lira oldu. Cumuhuriyet altını ise 22.241,80.
|ALTIN CİNSİ
|KAPANIŞ
|ORAN
|
2.907,99 ₺
|
-0,04 %
|
3.411,32 ₺
|
-0,02 %
|
22.241,80 ₺
|
-0,02 %
|
5.578,16 ₺
|
-0,01 %
Diğer piyasalar
Bitcoin, TSİ 18:30 sularında yüzde -3,99 azalış ile 80.138,00 dolara geldi. En büyük ikinci kripto para Ethereum yüzde -4,35 düşüş ile 2.020,18 doları buldu. Brent Petrol ise 69,77 dolar