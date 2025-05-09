Piyasa kapanışı: 09 Mayıs 2025 Cuma Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda bugün ne oldu? - Borsa Haberleri

Piyasa kapanışı: 09 Mayıs 2025 Cuma Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda bugün ne oldu? - Borsa Haberleri

Piyasa kapanışı: 09 Mayıs 2025 Cuma Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda bugün ne oldu?

Piyasa kapanışı: 09 Mayıs 2025 Cuma Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda bugün ne oldu?

09 Mayıs 2025 Cuma Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi günü 9.390,51 puanla kapatırken günlük yükseliş % 1,20 olarak gerçekleşti.

Borsa İstanbul'da günün en çok yükseliş gösteren 3 hissesi MARKA,AVHOL,LRSHO, en çok değer kaybı yaşanan 3 hisse ise TUREX,BEGYO,CEMTS.

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Borsa'da en çok işlem görenler

İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler YKBNK (8.678.048.701.62 TL), THYAO (8.073.639.541.25 TL), AKBNK (7.032.756.693.39 TL) oldu.

Borsa'da değeri en çok artan ve azalan hisseler

Serbest Piyasada döviz fiyatları (09 Mayıs 2025 Cuma)

Dolar/TL yüzde 0,33 artarak 38,75 lira oldu, Euro/TL yüzde 0,60 yükselerek 43,70 lirayla günü tamamladı.

Altın fiyatlarında son durum (09 Mayıs 2025 Cuma)

Altının ons fiyatı yüzde 1,03 artış ile 3.339,81 dolara çıktı. Türkiye'de gram altın yüzde 1,42 yükselişle 4.162,37 liraya geldi. Çeyrek altının fiyatı 6.805,47 olurken, Cumhuriyet altını ise 27.138,65 oldu.

Diğer piyasalar

Bitcoin, TSİ 18:30 sularında yüzde 2,91 artış ile 102.933,00 dolara geldi. En büyük ikinci kripto para Ethereum yüzde 14,71 yükseliş ile 2.308,65 doları buldu. Brent Petrol ise 63,62 dolar