Piyasa kapanışı: 09 Mayıs 2025 Cuma Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda bugün ne oldu?
Borsa bugün (09 Mayıs 2025 Cuma) günü yükseliş ile tamamladı. BIST 100 endeksi, yüzde 1,20 değer kazanarak 9.390,51 puanla günü kapattı.Dolar yüzde 0,33 yükselerek 38,75 liradan kapanış yaptı.Gram altın ise yüzde 1,42 ile 4.162,37 liradan işlem gördü.
09 Mayıs 2025 Cuma Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi günü 9.390,51 puanla kapatırken günlük yükseliş % 1,20 olarak gerçekleşti.
Borsa İstanbul'da günün en çok yükseliş gösteren 3 hissesi MARKA,AVHOL,LRSHO, en çok değer kaybı yaşanan 3 hisse ise TUREX,BEGYO,CEMTS.
Borsa'da en çok işlem görenler
İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler YKBNK (8.678.048.701.62 TL), THYAO (8.073.639.541.25 TL), AKBNK (7.032.756.693.39 TL) oldu.
|HİSSE ADI
|KAPANIŞ
|ORAN
|HACİM
|
24.18 ₺
|
1.26 %
|
8.678.048.702
|
294.00 ₺
|
3.34 %
|
8.073.639.541
|
49.88 ₺
|
-0.08 %
|
7.032.756.693
|
128.70 ₺
|
-0.46 %
|
6.465.178.441
|
149.20 ₺
|
-3.18 %
|
5.542.278.301
Borsa'da değeri en çok artan ve azalan hisseler
|HİSSE ADI
|KAPANIŞ
|ORAN
|HACİM
|
57.75 ₺
|
10.00 %
|
129.189.247
|
39.46 ₺
|
9.98 %
|
283.993.707
|
3.86 ₺
|
9.97 %
|
472.508.576
|
4.19 ₺
|
9.97 %
|
100.214.678
|
13.12 ₺
|
9.97 %
|
909.023.063
|HİSSE ADI
|KAPANIŞ
|ORAN
|HACİM
|
43.22 ₺
|
-10.00 %
|
2.597.489.900
|
17.99 ₺
|
-9.96 %
|
412.165.713
|
14.47 ₺
|
-9.96 %
|
588.018.868
|
9.05 ₺
|
-9.95 %
|
126.133.594
|
126.70 ₺
|
-9.95 %
|
227.568.979
Serbest Piyasada döviz fiyatları (09 Mayıs 2025 Cuma)
Dolar/TL yüzde 0,33 artarak 38,75 lira oldu, Euro/TL yüzde 0,60 yükselerek 43,70 lirayla günü tamamladı.
|DÖVİZ
|KAPANIŞ
|ORAN
|
U
|
38,75 ₺
|
0,33 %
|
E
|
43,70 ₺
|
0,60 %
Altın fiyatlarında son durum (09 Mayıs 2025 Cuma)
Altının ons fiyatı yüzde 1,03 artış ile 3.339,81 dolara çıktı. Türkiye'de gram altın yüzde 1,42 yükselişle 4.162,37 liraya geldi. Çeyrek altının fiyatı 6.805,47 olurken, Cumhuriyet altını ise 27.138,65 oldu.
|ALTIN CİNSİ
|KAPANIŞ
|ORAN
|
3.339,81 ₺
|
1,03 %
|
4.162,37 ₺
|
1,42 %
|
27.138,65 ₺
|
1,42 %
|
6.805,47 ₺
|
1,42 %
Diğer piyasalar
Bitcoin, TSİ 18:30 sularında yüzde 2,91 artış ile 102.933,00 dolara geldi. En büyük ikinci kripto para Ethereum yüzde 14,71 yükseliş ile 2.308,65 doları buldu. Brent Petrol ise 63,62 dolar