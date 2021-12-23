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Pitbull'un saldırdığı Asiye Ateş kimdir, son sağlık durumu nasıl?

Pitbull'un saldırdığı Asiye Ateş kimdir, son sağlık durumu nasıl? Gaziantep'te pitbull saldırısı videosu infial yaratmıştı!

Türkiye, pitbull cinsi iki köpeğin saldırısına uğrayan Asiye Ateş'i konuşuyor. Küçük kız, bir sitenin bahçesinde oynadığı sırada aniden pitbull cinsi iki köpeğin saldırısına uğradı. Pitbull saldırısı videosu sosyal medyada infiale neden olurken Asiye Ateş kimdir ve sağlık durumu nasıl konusuyla ilgili araştırmalar artış gösterdi. Edinilen bilgiye göre, pitbull cinsi köpeklerin saldırdığı Asiye Ateş'in sağlık durumuyla ilgili açıklama geldi. İşte, Asiye Ateş kimdir ve son sağlık durumu nedir konusuyla ilgili gelişmeler

23.12.2021 - 10:16 | Güncelleme: GÜNDEM

  • Son dakika haberleri... Gaziantep'te yaşanan pitbull dehşeti, Türkiye'nin gündeminde bulunuyor. 4 yaşındaki Asiye Ateş isimli küçük kız çocuğu, evinin bahçesinde oynadığı sırada iki pitbull cinsi köpeğin saldırısına uğradı. Gaziantep pitbull saldırı videosu sosyal medyada ortaya çıkarken infiale neden oldu. Küçük kız ağır yaralanırken Asiye Ateş kimdir ve sağlık durumu nasıl konusuyla ilgili araştırmalar hız kazandı. İşte, Gaziantep'te pitbull saldırısına maruz kalan 4 yaşındaki Asiye Ateş'in son sağlık durumu hakkında bilgiler

  • ASİYE ATEŞ'İN SAĞLIK DURUMU NASIL?

    Saldırı esnasında köpekler, talihsiz çocuğu yüzünden ve göğüs kısmından ısırdı. Olay sonrası çığlıkları ve sesleri duyan vatandaşların yardımı sonucu güçlükle kurtarılan çocuk, ihbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

    Köpek saldırısı sonucu ağır yaralanan çocuk tedaviye alındı. Küçük kızın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

  • NE OLMUŞTU?

    Gaziantep'in Merkez Şahinbey ilçesi Beştepe Mahallesinde pitbull cinsi 2 köpeğin saldırısına uğrayan 4 yaşındaki Asiye Ateş, ambulansla Gaziantep Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırıldı.

    Olayın ardından soruşturma başlatan güvenlik güçleri, biri kadın 3 kişiyi gözaltına aldı.

    Çevredeki bir sitenin yönetimi tarafından beslendiği belirtilen söz konusu köpekler ise Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından koruma altına alındı.

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