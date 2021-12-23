Son dakika haberleri... Gaziantep'te yaşanan pitbull dehşeti, Türkiye'nin gündeminde bulunuyor. 4 yaşındaki Asiye Ateş isimli küçük kız çocuğu, evinin bahçesinde oynadığı sırada iki pitbull cinsi köpeğin saldırısına uğradı. Gaziantep pitbull saldırı videosu sosyal medyada ortaya çıkarken infiale neden oldu. Küçük kız ağır yaralanırken Asiye Ateş kimdir ve sağlık durumu nasıl konusuyla ilgili araştırmalar hız kazandı. İşte, Gaziantep'te pitbull saldırısına maruz kalan 4 yaşındaki Asiye Ateş'in son sağlık durumu hakkında bilgiler