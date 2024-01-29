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        Haberler Yemek Yapma Pişi tarifi, içi yumuşacık dışı çıtır çıtır pişi nasıl yapılır?

        Pişi tarifi, içi yumuşacık dışı çıtır çıtır pişi nasıl yapılır?

        Uzun ve keyifli kahvaltıların en önemli eşlikçilerinden olan pişi, hayatımıza ve sofralarımıza yeni girmiş gibi görünse de aslında Türk mutfağının vazgeçilmez hamur işlerinden biri. Yapımı da oldukça kolay olan pişi, dışı çıtır çıtır içi yumuşacık olması sebebiyle kahvaltılar dışında da bir alternatif. Peki bu uzun kahvaltıların en önemli eşlikçilerinden biri içi yumuşacık dışı çıtır çıtır olan pişi nasıl yapılır? Pişi tarifi nasıldır? İçi yumuşacık dışı çıtır çıtır olan bir pişinin püf noktaları nelerdir?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.01.2024 - 16:22 Güncelleme: 29.01.2024 - 16:22
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        Pişi tarifi
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        Pişi, hayatımıza ve sofralarımıza yeni girmiş gibi görünse de aslında Türk mutfağının vazgeçilmez hamur işlerinden biri. Anadolu’da pişi, bişi, kolaç, hamur kızartması gibi isimlerle de varlığını sürdüren pişi uzun ve keyifli kahvaltı sofralarının da vazgeçilmezlerinden biri olmayı başardı. Dışarıda yapılan kahvaltılarda da birçok farklı çeşidiyle karşımıza çıkan pişiyi evde de yapmak çok kolay.

        Mayalı Pişi Tarifi

        Malzemeler:

        • 2 su bardağı ılık su *
        • 1 tatlı kaşığı toz şeker
        • Yarım paket yaş maya veya 1 paket kuru maya
        • 5 su bardağı un *
        • 1 tatlı kaşığı tuz
        • Kızartmak için 2 su bardağı ayçiçek yağı *

        *(ölçü olarak standart 200 ml su bardağı kullanılmıştır)

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        Mayalı Pişi Nasıl Yapılır?

        Malzemelerimiz tamam, peki bu malzemeleri nasıl bir araya getireceğiz? Ne yapacağız da uzun ve keyifli kahvaltıların aranan ögesi içi yumuşacık dışı çıtır çıtır olan mayalı pişi yapacağız? İşte sırasıyla mayalı pişi yapımı ve püf noktaları…

        Mayalı Pişi Yapılışı

        Mayalı pişiyi yapmak için öncelikle uygun bir kapta ılık su içerisinde şeker ve mayayı çözdürün.

        Maya ve şeker çözdürüldükten sonra mayanın aktifleşmesini sağlamak için yaklaşık 10 dakika dinlenmeye bırakın.

        Dinlenen karışıma azar azar unu ve tuzu ekleyerek karıştırın. Tuz miktarını damak tadınıza göre arttırabilirsiniz.

        Un ve tuz da tamamen eklendikten sonra hamurunuzu yoğurun. Hamur kıvam alınca, üzerini örtüp oda ısısında bir saat kadar mayalanması için bırakın. Zamanınız varsa bu süreyi arttırabilirsiniz. Ne kadar uzun maya süresi, o kadar içi yumuşak pişi demek.

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        Hamurunuz mayalandıktan sonra hamurunuzu tezgaha alın ve ceviz büyüklüğünde parçalar koparın. Bu noktada hamuru tekrar yoğurmayın. Ceviz büyüklüğünde kopardığınız parçaların üzerlerine un serpip düzleştirin.

        10 dakika kadar da tezgahta mayalanması için bırakın.

        Uygun bir tavada yağı kızdırın. Yağı iyi kızdırmak pişinin daha az yağ çekmesi için önemlidir. Bu noktada yağı yakmamaya da özen gösterin.

        Kızdırılmış yağa pişilerinizi yerleştirin. Arkalı önlü dikkatli bir biçimde kızartın. Kızarmış pişilerinizi fazla yağını çekmesi için peçeteye serin.

        Ve içi yumuşacık dışı çıtır çıtır mayalı pişiniz hazır!

        Mayasız Pişi Tarifi

        Malzemeler:

        • 1 adet orta boy yumurta
        • 3 yemek kaşığı yoğurt
        • 1 su bardağı su *
        • 2 yemek kaşığı sıvı yağ
        • 1 çay kaşığı tuz
        • 1 paket kabartma tozu
        • 5 su bardağı un *
        • Kızartmak için 2 su bardağı ayçiçek yağı *

        *(ölçü olarak standart 200 ml su bardağı kullanılmıştır)

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        Mayasız Pişi Nasıl Yapılır?

        Mayalı pişi yapacak zamanım yok diyenler için karşınızda mayasız pişi tarifi. Malzemelerimiz tamam, peki bu malzemeleri nasıl bir araya getireceğiz? Ne yapacağız da uzun ve keyifli kahvaltıların aranan ögesi içi yumuşacık dışı çıtır çıtır olan mayasız pişi yapacağız? İşte sırasıyla mayasız pişi yapımı ve püf noktaları…

        Mayasız Pişi Yapılışı

        Mayasız pişiyi yapmak için öncelikle uygun yoğurma bir kabına yumurta, yoğurt, su ve sıvı yağı alarak iyice çırpın.

        Çırpılmış sıvı karışıma tuz, un ve kabartma tozunu azar azar ekleyerek bir taraftan karıştırın. Tuz miktarını damak tadınıza göre arttırabilirsiniz.

        Un ve tuz da tamamen eklendikten sonra hamurunuzu yoğurun. Hamur kıvam alınca hamurunuzu tezgâha alın ve ceviz büyüklüğünde parçalar koparın. Ceviz büyüklüğünde kopardığınız parçaların üzerlerine un serpip düzleştirin.

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        Haberi Hazırlayan: Yusuf Yıldız
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