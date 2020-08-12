Pirinç; cildin güneşten koruyan enzim ve bileşenler içermektedir. Asyalı kadınların güneş altında saatlerce pirinç toplasalar da beyaz kalmaları ve güneş lekelerinin oluşmaması dışarı çıkmadan önce pirinç suyu ile yıkanmalarından kaynaklanmaktadır. Hem güneşten koruyan hem de cilt renginin açılmasını sağlayan pirinç; etkisini düzenli kullanıldığı takdirde göstermektedir.

Pirinç suyu ile cilde uygulanan bakım sadece cilt tonu açmayı ve güneşten koruma sağlamamaktadır. Aynı zamanda gözenekleri tıkayan ve sivilce oluşumuna neden olan kir ve fazla yağı temizlemekte ve kırışık görünümünü hafifletmektedir.

Pirinç Suyu İle Hazırlanan Maske Tarifi

2 su bardağı pirinci bir kaba koyun ve üzerini kapatıncaya kadar su ekleyin. Sonrasında güzelce ovun ve beyaz unlu kısmının suya karışmasını sağlayın. Ardından süzerek, ağzı kapalı püskürtmeli bir şişeye koyarak, haftada 1 kere cildinize uygulayın.

Düzenli kullanımda cilt tonunuzun iki ton açıldığını fark edeceksiniz.