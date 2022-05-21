Habertürk
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

Pınar Tartan, Yılmaz Kunt'a Sevda Erginci'yi unutturdu! - Magazin Haberi

Pınar Tartan, Yılmaz Kunt'a Sevda Erginci'yi unutturdu!

Kendisi gibi oyuncu olan Sevda Erginci ile yollarını ikinci kez ayıran Yılmaz Kunt, önceki gün manken Pınar Tartan'la objektiflere yansıdı. İkilinin birbirlerini tanıma aşamasında oldukları konuşuluyor

21.05.2022 - 09:44 | Güncelleme: MAGAZİN
HABERTURK.COM

  • Yılmaz Kunt, kendisi gibi oyuncu olan Sevda Erginci ile aşk yaşıyordu. Kunt'un Erginci ile evlilik hazırlığı yaptığı sırada sırada avukat Seray Öztürk’e attığı mesajlar ifşa olmuştu. Sevda Erginci de ihanetin ardından ilişkisini sonlandırmıştı.

    Bir süre sonra Kunt’a ikinci şans veren Sevda Erginci, birlikteliğine kaldığı yerden devam etme kararı almıştı. Ancak çiftin mutlulukları kısa sürdü. Yeniden yollarını ayıran ikili, sosyal medyada birbirlerini takipten çıktı.

  • YALNIZLIK KISA SÜRDÜ!

    Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Yılmaz Kunt, ayrılık acısını çabuk unuttu. Oyuncu, ayrılığın üzerinden henüz bir hafta geçmemişken manken Pınar Tartan ile Nişantaşı’nda görüntülendi.

    Önceki gün Tartan ile vakit geçiren Kunt, 3 mekan değiştirdi. Son gittikleri restoranda gözlerden uzak bir yere oturmayı tercih eden ikilinin samimi halleri dikkatlerden kaçmadı. Yakın çevrelerine, "Her şey yolunda." diyen çiftin birbirini tanıma aşamasında olduğu konuşuluyor.

  • Pınar Tartan, daha önce Murat Ceylan ile aşk yaşamış ancak ikili, geçtiğimiz yıl ayrılmışlardı.

  • SEVDA ERGİNCİ İLE YILMAZ KUNT ARASINDA NELER OLMUŞTU?

    Her şey Seray Öztürk'ün, Erginci ile aşk yaşarken kendisiyle mesajlaşan Kunt'un yazışmalarını Instagram hesabından paylaşmasıyla başlamıştı. Geçtiğimiz yıl aileleriyle birlikte Bodrum'da tatil yapan Erginci ile Kunt, yaşadıkları ifşa şoku sonrası birbirlerini silmişti.

  • "EVLİLİK YOLUNDAYKEN SÜREKLİ BENİMLE BULUŞMAYA ÇALIŞTIN"

    Paylaşılan mesajlarda ünlü oyuncunun, Öztürk ile buluşmak için mesajlar attığı görülmüştü. Avukat Seray Öztürk'ün, Kunt'la tüm yazışmalarının ifşa olduğu hesabından Yılmaz Kunt ve Sevda Erginci hakkında çıkan evlilik haberi de yayınlanmıştı.

    Seray Öztürk'ün Instagram hesabından paylaşılan gönderide, "Evlilik yolundayken sürekli benimle buluşmaya çalışman gerçekten kadına karşı başka bir şiddet! Gerçekten yaptığına ne denir?" ifadeleri yer alıyordu.

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!(0)
* Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.