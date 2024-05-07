Pınar Tevetoğlu - Tarkan Tevetoğlu çiftinden 8'inci evlilik yıl dönümünü kutladı
Pınar Tevetoğlu ile mutlu bir evlilik sürdüren ve Liya adında bir kızı bulunan Tarkan, eşiyle 8'inci evlilik yıl dönümlerini Boğaz'da teknede kutladı
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29 Nisan 2016'da evlenen, kızları Liya'yı 2018'de kucaklarına alarak ilk kez anne ve baba olma sevincini yaşayan Pınar Tevetoğlu ile Tarkan uzun süredir Almanya'da yaşıyor.
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Türkiye'ye işleri için gelen Tarkan, eşi Pınar Tevetoğlu ile 8'inci evlilik yıl dönümüne özel tekne ile Boğaz turuna çıktı.
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Eşi Pınar Tevetoğlu ile evlilik yıl dönümüne özel teknede romantik bir kutlama yapan Tarkan, o anları da sosyal medya hesabından yayımladı.
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"MUTLU YIL DÖNÜMLERİ"
Tarkan, eşiyle olan görüntülerine "Mutlu yıl dönümleri" notunu düştü.