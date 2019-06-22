Şarkıcı Pınar Soykan, önceki gün bir alışveriş merkezinde görüntülendi. Meydan katında bulunan restoranda iş arkadaşları ile bir araya gelen Soykan, burada bir dizi toplantı gerçekleştirdi.

Önümüzdeki ay başından itibaren yoğun bir tempoda konser ve sahne çalışmaları olacağını söyleyen Pınar Soykan, aynı zamanda yeni şarkısı içinde çalışmalara başladığını sözlerine ekledi.